Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesiyle ilgili bir detayı ilk kez Konya'da açıkladı: Kılıçdaroğlu, darbecilerin açtığı yoldan Bakırköy'e giderek neticeyi orada bekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da konuştu ve 15 Temmuz darbe girişimi gecesi ile ilgili bir detayı açıkladı.

Erdoğan "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişimi gecesi darbecilerin açtığı yoldan Bakırköy'e gitti ve orada neticeyi bekledi" dedi.

Erdoğan'ın konuşması şöyle:

15 Temmuz'da 10 binlerce insan havalimanına gelmiş. Sormazlar mı bu adamlar burada neden toplandı. Adamı gidiyor tanklardaki subaylarla konuşuyor. Tanklar çekiliyor, beyefendiye yol açılıyor. Ondan sonra Bakırköy Belediyesi'ne gidip, orada kahve yudumlarken, televizyondan darbe sürecini izliyor.

"TANKIN ÜSTÜNE ÇIKIP BİR TİYATRO DA SEN OYNASAYDIN"

Siz demokrasinin namusunu 15 Temmuz'da darbe girişime tiyatro demek yerine; İstanbul'a indiğiniz ilk anda üzerine çıkıp milletinizle birlikte olduğunuzu ilan ederek kurtaracaktınız. Hani öyle diyordun "bir darbe olduğunda ilk tankın üzerine ben çıkarım" diyordun. Üstelik bu tank senin üzerine gelmiyordu. Başka istikamete gidiyordu. Çıksaydın ya üzerine Bir tiyatro da sen oynasaydın.

Kaynak: haberinburada