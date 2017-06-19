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erdoğan ilk kez o güzergâhı kullandı

ERDOĞAN İLK KEZ O GÜZERGâHI KULLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu köprüdeki tadilat nedeniyle yoğun olan trafiği etkilememek için farklı bir yol kullandı

Tarih : 19 Haziran 2017, 15:35
Puan Ver : Erdoğan İlk Kez O GüzergâHı Kullandı(10/10)10


Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar Kısıklı'daki evinden Atatürk Havalimanı'na geçerken, ilk kez o güzergahı kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya gitti. Erdoğan evinden havalimanına geçerken ilk kez Avrasya Tüneli ve devamında Sahil Kennedy Caddesi'ni kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'daki konutundan Atatürk Havalimanı'na geçerken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve devamında E-5'i kullanıyordu. Köprüdeki tadilat nedeniyle yoğun olan trafiği etkilememek için Erdoğan farklı bir yol kullandı. Kısıklı'daki konutundan saat 12:30 sularında çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu Acıbadem yönüne dönerek Avrasya Tüneli yoluna girdi. Tüneli geçen konvoy Sahil Kennedy Caddesi'ni takip ederek havalimanına ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler TC- Ana uçağı ile Ankara'ya hareket etti.



 



kaynak:habertürk








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