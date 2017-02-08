

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinde ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'nin, stratejik bir ortak ve NATO müttefiki olarak Türkiye'ye desteğini" bir kez daha vurguladı.







Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki telefon görüşmesinin detayları paylaşıldı.











kaynak:habertürk