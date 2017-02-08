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erdoğan ile trump telefonda görüştü

ERDOĞAN İLE TRUMP TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılması beklenen telefon görüşmesi gerçekleşti

Tarih : 08 Şubat 2017, 09:08
Puan Ver : Erdoğan İle Trump Telefonda Görüştü(8/10)8


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinde ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'nin, stratejik bir ortak ve NATO müttefiki olarak Türkiye'ye desteğini" bir kez daha vurguladı.



Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki telefon görüşmesinin detayları paylaşıldı.

 



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Erdoğan  İle  Trump  Telefonda  Görüştü    haber

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