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erdoğan ile trump görüşmesinin saati belli oldu

ERDOĞAN İLE TRUMP GÖRÜŞMESİNİN SAATİ BELLİ OLDU

İlk defa yüz yüze görüşecek olan Erdoğan ve Trump, TSİ, 19:40'ta bir araya gelecek

Tarih : 16 Mayıs 2017, 09:26
Puan Ver : Erdoğan İle Trump Görüşmesinin Saati Belli Oldu(6/10)3


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yüz yüze yapacağı görüşmenin saati belli oldu. Habertürk TV'de yer alan habere göre, Erdoğan ve Trump, bugün Türkiye saati ile 19:40'ta bir araya gelecek.



Havalimanına iniş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington temasları sırasında kalacağı Blair House Oteline geldi.



Erdoğan, Andrews Hava Üssü'ne gelişinde ABD Protokol Genel Müdür Vekili Rosemerie Pauli ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç tarafından karşılandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da Washington'a geldi.



ABD Başkanı Trump'la kritik görüşme için Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'a giden Erdoğan havalimanına varmadan önlemler alındı.



 



kaynak:habertürk








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