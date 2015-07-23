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ERDOĞAN İLE OBAMA'NIN TELEFON TRAFİĞİ


ERDOĞAN İLE OBAMA'NIN TELEFON TRAFİĞİ
Tarih : 23 Temmuz 2015, 11:36
Puan Ver : Erdoğan İle Obama'nın Telefon Trafiği(8/10)5


OBAMA'DAN TERÖR SALDIRILARI İÇİN TAZİYE



Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İki lider görüşmede, DAEŞ'e karşı mücadelede halen devam eden işbirliğinin güçlendirilmesini, Irak'ta güven ve istikrarı sağlamaya, Suriye'deki çatışmaya siyasi bir çözüm bulmaya yönelik ortak çabaları ele almışlardır. 20 Temmuz'da Suruç'taki terör saldırısını, ayrıca PKK tarafından üstlenilen terör saldırılarında bir asker ve iki polisin öldürülmesini kınayan Başkan Obama, hayatlarını kaybedenlerin ailelerine Amerikan halkı adına taziyelerini iletmiştir"



"TÜRKİYE'NİN SURİYE SINIRINDA GÜVENLİĞİN SAĞLANMASINA YÖNELİK İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMA ÇABALARINI DA GÖRÜŞMÜŞLERDİR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama'nın Türkiye ve ABD olarak terörün her türüne karşı olduklarını vurguladıkları belirtilen açıklamada, "İki lider, yabancı savaşçıların geçişlerinin engellenmesine ve Türkiye'nin Suriye sınırında güvenliğin sağlanmasına yönelik işbirliğini artırma çabalarını da görüşmüşlerdir. Başkan Obama Türkiye'nin ulusal güvenliğine ABD olarak büyük önem verdiklerini teyit etmiştir. İki lider mezkur meseleler ve diğer bölgesel konularda yakın çalışma içerisinde olmayı sürdüreceklerini vurgulamışlardır" denildi.








Etiketler: Erdoğan  İle  Obama  Nın  Telefon  Trafiği    haber

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