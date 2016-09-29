ERDOĞAN İLE MERKEL'DEN SÜRPRİZ TELEFON GÖRÜŞMESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü. Erdoğan Merkel'e Fırat Kalkanı harekatı ile ilgili bilgi verdi. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile bugün telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede ağırlıklı olarak Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Erdoğan ve Merkel'in başta Halep ve civarındaki durumun kötüleşmesi olmak üzere Suriye'deki gelişmeler ve terörle mücadele konusunda görüş teatisinde bulundukları bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme vesilesiyle Şansöyle Merkel'e Fırat Kalkanı operasyonu hakkında da bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şansöyle Merkel'in, görüşmede, Suriye'de çatışmaların durdurulmasına ilişkin anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesine yönelik çabaların önemi üzerinde durdukları öğrenildi.
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