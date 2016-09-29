O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

erdoğan ile merkel'den sürpriz telefon görüşmesi

ERDOĞAN İLE MERKEL'DEN SÜRPRİZ TELEFON GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü. Erdoğan Merkel'e Fırat Kalkanı harekatı ile ilgili bilgi verdi. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Tarih : 29 Eylül 2016, 16:39
Puan Ver : Erdoğan İle Merkel'den Sürpriz Telefon Görüşmesi(0/10)


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile bugün telefonda görüştü.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede ağırlıklı olarak Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Erdoğan ve Merkel'in başta Halep ve civarındaki durumun kötüleşmesi olmak üzere Suriye'deki gelişmeler ve terörle mücadele konusunda görüş teatisinde bulundukları bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme vesilesiyle Şansöyle Merkel'e Fırat Kalkanı operasyonu hakkında da bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şansöyle Merkel'in, görüşmede, Suriye'de çatışmaların durdurulmasına ilişkin anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesine yönelik çabaların önemi üzerinde durdukları öğrenildi.








Etiketler: Erdoğan  İle  Merkel  Den  Sürpriz  Telefon  Görüşmesi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER