

İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi'ne katılan liderler ikili görüşmeler de yaptı.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi. Basına kapalı görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.







İkili zirvede vize serbestisi gündeme geldi.







Vize serbestisi çerçevesinde terörle mücadele konusunda Türkiye'nin hassasiyetleri ve önceliklerini de dikkate alacak ayrıntılı bir değerlendirme için AB kurumlarıyla görüşmeler yapılması konusunda mutabakat sağlandığı belirtildi.