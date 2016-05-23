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ERDOĞAN İLE MERKEL VİZEYİ GÖRÜŞTÜ


ERDOĞAN İLE MERKEL VİZEYİ GÖRÜŞTÜ
Tarih : 23 Mayıs 2016, 16:52
Puan Ver : Erdoğan İle Merkel Vizeyi Görüştü(8/10)6


İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi'ne katılan liderler ikili görüşmeler de yaptı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi. Basına kapalı görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.



İkili zirvede vize serbestisi gündeme geldi.



Vize serbestisi çerçevesinde terörle mücadele konusunda Türkiye'nin hassasiyetleri ve önceliklerini de dikkate alacak ayrıntılı bir değerlendirme için AB kurumlarıyla görüşmeler yapılması konusunda mutabakat sağlandığı belirtildi.








Etiketler: Erdoğan  İle  Merkel  Vizeyi  Görüştü    haber

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