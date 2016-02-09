

Gazeteler Merkel'in temaslarını böyle gördü:



BİLD ONLİNE: ERDOĞAN'IN SARAYINDA SIĞINMACI ZİRVESİ



"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sarayı, taştan bir güç sembolü. Erdoğan'ın Ankara'da sit alanına 400 milyon euroya yaptırdığı gösterişli binanın 1150'den fazla odası bulunuyor. Tartışmalı binada, en az onun kadar tartışmalı olan Cumhurbaşkanı, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i ağırladı. Görüşme nedeni yine sığınmacılar sorunu"







FRANKFURTER RUNDSCHAU: MERKEL TÜRKİYE'DE- ANKARA'YLA PAZARLIK



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Pazartesi günü sabahtan Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile Ankara'da sığınmacı sorununu görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşmede bir taraftan Türkiye'nin sığınmacıların Avrupa'ya gelmelerine sınırlama getirmesi görüşülürken, diğer taraftan Türkiye'nin beklentileri ve yardımlar ele alındı. Türkiye buna ilaveten Haziran ayından önce AB sürecinde yeni fasıllar açılmasını ve bu yıl içerisinde vize kolaylığının sağlanmasını ele almak istiyor. Merkel öğleden sonra ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı son dönemde bir çok batılı politikacının kaçındığı Ankara'daki gösterişli sarayında ziyaret etti.







TAGESSCHAU.DE: MERKEL'İN ANKARA'DA UMUTSUZ ORTAK ARAYIŞI



"Avrupa Birliği kendi sığınmacı politikalarını oluşturmaktan yoksun olduğu için, Başbakan Merkel Ankara'da umutsuzca ortak arıyor. Ancak, kim böylesine istekli bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politik pazarına girerse kendisini baskılara açık hale getirir. Brüksel ve Berlin'in bir taraftan Türkiye'den sınırları açarak sığınmacılara insanlık yapmasını isterken, diğer taraftan sığınmacıların Avrupa'ya gelmemesi için kapıları kapatmasını istemesi ne kadar alaycı ve ikiyüzlü"