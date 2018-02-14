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Erdoğan ile görüşen SP lideri, AK Parti ile ittifak kapısını kapadı

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞEN SP LİDERİ, AK PARTİ İLE İTTİFAK KAPISINI KAPADI

Erdoğan ile görüşmesi sonrası konuşulan ittifak iddialarıyla ilgili açıklama yapan SP Lideri Karamollaoğlu, "Kimseyle ittifak içinde olmayacağız. Kendi adayımızı çıkaracağız." dedi.

Tarih : 14 Şubat 2018, 10:50
Puan Ver : Erdoğan İle Görüşen Sp Lideri, Ak Parti İle İttifak Kapısını Kapadı(5/10)1

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu "Kimseyle ittifak içinde olmayacağız. Kendi adayımızı çıkaracağız. Biz bir cephe oluşturmayacağız" ifadelerini kullandı.

İTTİFAK SORUSUNA YANIT VERDİ

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu CNNTÜRK'te Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor'a konuk oldu.

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından merak edilen 'ittifak' sorusuna yanıt verdi.

"KİMSEYLE İTTİFAK İÇİNDE OLMAYACAĞIZ"

Karamollaoğlu seçim ittifakı ve cephe tartışmalarına kapıyı kapatarak "Kimseyle ittifak içinde olmayacağız. Kendi adayımızı çıkaracağız. Biz bir cephe oluşturmayacağız" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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