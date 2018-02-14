ERDOĞAN İLE GÖRÜŞEN SP LİDERİ, AK PARTİ İLE İTTİFAK KAPISINI KAPADI
Erdoğan ile görüşmesi sonrası konuşulan ittifak iddialarıyla ilgili açıklama yapan SP Lideri Karamollaoğlu, "Kimseyle ittifak içinde olmayacağız. Kendi adayımızı çıkaracağız." dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu "Kimseyle ittifak içinde olmayacağız. Kendi adayımızı çıkaracağız. Biz bir cephe oluşturmayacağız" ifadelerini kullandı.
İTTİFAK SORUSUNA YANIT VERDİ
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu CNNTÜRK'te Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor'a konuk oldu.
Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından merak edilen 'ittifak' sorusuna yanıt verdi.
"KİMSEYLE İTTİFAK İÇİNDE OLMAYACAĞIZ"
Karamollaoğlu seçim ittifakı ve cephe tartışmalarına kapıyı kapatarak "Kimseyle ittifak içinde olmayacağız. Kendi adayımızı çıkaracağız. Biz bir cephe oluşturmayacağız" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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