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ERDOĞAN İLE BAHÇELİ ARASINDAKİ ROZET DİYALOĞU TEBESSÜM ETTİRDİ


Erdoğan ile Bahçeli Arasındaki Rozet Diyaloğu Tebessüm Ettirdi
Tarih : 02 Ekim 2017, 00:00
Puan Ver : Erdoğan İle Bahçeli Arasındaki Rozet Diyaloğu Tebessüm Ettirdi(6/10)2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM'deki yasama yılı açılış resepsiyonunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile diyaloğu dikkat çekti.

ERDOĞAN: RENKLERİ DEĞİŞTİRMİŞSİNİZ

TBMM'deki yasama yılı açılış resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanına gelerek, bir süre sohbet etti. Bahçeli'nin yakasındaki Türk bayrağı rozetine işaret eden Erdoğan, "Renkleri değiştirmişsiniz" dedi. Bahçeli de elbiselere göre değiştiğini söyledi. Daha sonra sohbete TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım da eşlik etti.

ERDOĞAN İLE ADAN ROZETLERİ DEĞİŞTİRDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan'ın Türk bayrağı rozetini beğenen Erdoğan, Adan'ın rozetinin fosforlu olduğunu kaydetti. Erdoğan, Adan ile rozetlerini değiştirirken, Adan "Bayrak değişimi" diyerek espri yaptı. Rozet değişiminden sonra Erdoğan, Bahçeli'ye, yeni yasama yılının hayırlı olması ve daha başarılarla dolu olmasını temenni etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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