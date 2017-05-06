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erdoğan: hesabi değil hasbi olacağız

ERDOĞAN: HESABİ DEĞİL HASBİ OLACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Mayıs'ta başlayacak yeni sürecin kodlarını kurmaylarıyla paylaştı.

Tarih : 06 Mayıs 2017, 11:31
Puan Ver : Erdoğan: Hesabi Değil Hasbi Olacağız(8/10)5


Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Mayıs'ta başlayacak yeni sürecin kodlarını kurmaylarıyla paylaştı. "Hesabi değil hasbi (gönüllü hizmetkâr) olacağız. Hasbiliğe döneceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri ile AK Parti, AK Partili belediyeler ve hükümet açısından üç aşamalı bir sürecin devreye sokulacağını da ortaya koydu.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Erdoğan  Hesabi  Değil  Hasbi  Olacağız    haber

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