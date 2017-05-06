ERDOĞAN: HESABİ DEĞİL HASBİ OLACAĞIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Mayıs'ta başlayacak yeni sürecin kodlarını kurmaylarıyla paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Mayıs'ta başlayacak yeni sürecin kodlarını kurmaylarıyla paylaştı. "Hesabi değil hasbi (gönüllü hizmetkâr) olacağız. Hasbiliğe döneceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri ile AK Parti, AK Partili belediyeler ve hükümet açısından üç aşamalı bir sürecin devreye sokulacağını da ortaya koydu.
kaynak:milliyet
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