

Açılışını yaptığımız 88 eserin en önemlilerinden biri Yavuz Sultan Selim bulvarıdır.







900 bini geçen nüfusu ile pekçok ili geride bırakan Keçiören İlçesi'nde yaşanan sıkıntıyı Yavuz Sultan Selim Bulvarı çözecektir.







Keçiören Metrosu ise yakın bir zamanda hizmete açılacak. Şuan test sürüşleri devam ediyor. Şu anda Keçiören'de oturan vatandaşlarımızın yerlerinin fiyatları da uçacak. Turan Güreş Bulvarı da açılacak bir başka eserdir. Bu eserde bölgedeki trafik sorununa büyük kolaylık sağlayacaktır.







CHP BİLDİRİSİNE SERT ELEŞTİRİ







Eğer siyasetçi oturduğu koltuğa güç katmıyorsa, koltuktan güç bekliyorsa ondan bir şey olmaz. Bizler başımızı yastığa koymadan önce nefis sorgulaması yapmak durumundayız. Bizim siyaset felsefemizin temelinde bu vardır. Elde ettiğimiz başarıların sırrı da budur. Bildiriler yayınlayarak bir ülkenin Cumhurbaşkanına saldırmak hiçbir siyasetçiye yakışmaz. Herkes haddini bilecek. Bu ülkede vatana ihanet edenlerin avutkatlığına soyunanlar bunun hesabını vermek durumundadır. Milleti karşısına alan bedbaht olur. Biz sırtımızı o örgüte bu örgüte değil hakka ve halka dayarız.







Millet bizi hiç yalnız koymadı. 15 Temmuz gecesi gibi tanklara, F-16 karşı koyarak kendisi için çalışanlara sahip çıktı. 15 Temmuz şehitlerimize, terör şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.Ankara'ya düşman ayağının basmaması coğrafi konumundan değil, halkının cesareti, dirayeti olduğu ortaya çıkmıştır.







kaynak:milliyet