ABD'nin vize kararı sonrası ne diyeceği en çok merak edilen isim olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndaki basın toplantısını iptal etti, 11.55'te Ukrayna'ya uçtu.

Türkiye ve ABD'nin vizeleri karşılıklı olarak askıya almasının ardından gözler bugün Ukrayna'ya hareket edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde yapılması planlanan basın toplantısına çevrilmişti. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal da ABD'nin vize kararına ilişkin yaptığı açıklamalarda "Bugün sayın Cumhurbaşkanımız da gerekli açıklamaları yapacak" demişti. Ancak beklenen olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, planlanan basın toplantısını iptal etti. TC-TUR uçağıyla 11.55'te beraberindeki heyetle Atatürk Havalimanı'ndan Ukrayna'ya hareket etti.

BASIN TOPLANTISINI İPTAL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kiev'e uçuşunun öncesinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde yapılması planlanan basın toplantısını iptal etti.SAAT 11.55'TE UKRAYNA'YA UÇTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısını gerçekleştirmeden TC-TUR uçağıyla 11.55'te beraberindeki heyetle Atatürk Havalimanı'ndan Ukrayna'ya hareket etti.

MAHİR ÜNAL, 'CUMHURBAŞKANIMIZ GEREKLİ AÇIKLAMALARI YAPACAK' DEMİŞTİ

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, ABD'nin vize kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünal şunları söylemişti: O konuda Dışişleri Bakanımız gerekli açıklamaları yapacak. Bugün sayın Cumhurbaşkanımız da gerekli açıklamaları yapacak. Amerikan Büyükelçiliği açıklamalar yaptı, muhatabı bizim Washington Büyükelçiliğimizdir. Onlar da açıklama yaptılar. Süreci takip ediyoruz. Son derece rasyonel, uluslararası pozisyondaki haklılığının arkasında durarak, masada eşit bir şekilde varlığımızı sürdürüyoruz. Bize dönük yaptırımlarına da sessiz kalamayız.

Kaynak: haberinburada