ERDOĞAN HAVALİMANINDA KONUŞTU
Türkmenistan'la ilişkilerimizi mükemmel seviyededir. İşbirliğimizi daha da artırmak istiyoruz.
Gaziantep'teki "özel güvenlik bölgesi" uygulamasına ilişkin, "Bölgenin hassasiyetleri çerçevesinde atılmış bir adım, alınmış bir karar. Şu anda 15 gün olarak alınmış bir karardır. 15 günden sonra ne getirir ne götürür bunu gelişmeler gösterecektir" dedi.
Fırat'ın batısı olarak da Türkmen kardeşlerimizin yaşadığı bölgeler ondan dolayı hassasiyetimiz var. Şu anda gelişmeleri hep birlikte izliyoruz.
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