O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ERDOĞAN: HALEP'TEN GELECEKLERİ BAĞRIMIZA BASARIZ


ERDOĞAN: HALEP'TEN GELECEKLERİ BAĞRIMIZA BASARIZ
Tarih : 14 Aralık 2016, 15:23
Puan Ver : Erdoğan: Halep'ten Gelecekleri Bağrımıza Basarız(5/10)7


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 32. Muhtarlar Toplantısı'nda Halep'teki gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu.



Erdoğan şöyle konuştu:



"Halep'te savrulan insanlığın vicdanıdır. Bugün Sayın Putin ile tekrar görüşeceğim. MİT Müsteşarımız aynı şekilde takip ediyor. Sahadaki durum çok kırılgan ve karmaşık. Ateşkesin üzerinden saatler geçmeden rejim güçleri yeniden saldırıya geçti. Ey BM neredesin. Her şeyden önce bir koridor istiyoruz. Türkiye'ye mi gelecekler onları da bağrımıza basmaya hazırız."



Emin olun ki, Türkiye'yi El Bab'dan uzak tutmak için uğraşanlarla, terörle mücadele yöntemlerimizi hafifletmemizi isteyenlerin niyetleri ortaktır. Şehit polislerimizin tabutları başında gözyaşı döken, hiçbir şeyden habersiz oynayan çocuklarla, Halep'te yıkıntılar arasından cansız bedenleri çıkartılan çocuklar aynı alçak oyunun kurbanlarıdır. Türkiye'nin girişimi ve yoğun çabalarıyla varılan bu ateşkesin hayata geçirilmesi, Halep'teki masumlar için belki de son umuttur. Bu yüzden bütün tarafları ve uluslararası toplumu bu ateşkese riayet etmeye ve destek olmaya davet ediyorum. İnsani koridor derhal, hiçbir engelleme ve sabotaj olmadan açılmalı ve masum insanların Doğu Halep'ten sağ salimen çıkmasına izin verilmelidir. Esed rejimi açıkça Halep'te savaş suçu, insanlık suçu işlemektedir. Bu gerçeği, ona destek verenler dahil artık herkesin görmesi gerekiyor."



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Erdoğan  Halep  Ten  Gelecekleri  Bağrımıza  Basarız    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER