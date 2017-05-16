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erdoğan haksız değil, öcalan'ın kardeşi 'pyd'yi pkk kurdu' dedi!

ERDOĞAN HAKSIZ DEĞİL, ÖCALAN'IN KARDEŞİ 'PYD'Yİ PKK KURDU' DEDİ!

1974'te terörist başı Abdullah Öcalan'ın kurduğu bölücü terör örgütü PKK ile PKK'nın Suriye kolu olan PYD'nin bağlantısı, ABD'nin eski Şam büyükelçisi Robert Ford tarafından kabul edildi.

Tarih : 16 Mayıs 2017, 15:12
Puan Ver : Erdoğan Haksız Değil, Öcalan'ın Kardeşi 'pyd'yi Pkk Kurdu' Dedi!(6/10)4


1974'te terörist başı Abdullah Öcalan'ın kurduğu bölücü terör örgütü PKK ile PKK'nın Suriye kolu olan PYD'nin bağlantısı, ABD'nin eski Şam büyükelçisi Robert Ford tarafından kabul edildi.



Ford, 'Erdoğan haksız değil, 2013'te Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan PYD'yi kendilerinin kurduğunu söyledi.' diye konuştu. Ortaya çıkan belgelerde PKK, PYD, YPG ilişkileri ortaya konuldu. PKK'nın canlı bomba eylemlerini ve sivil katliamlarını özetleyen belgelerde, PKK'nın dünya üzerindeki uyuşturucu ticaretinde önemli rol oynadığı bildirildi.



 



kaynak:sabah








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