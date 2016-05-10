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ERDOĞAN GÜL'Ü BİZZAT DAVET ETTİ


ERDOĞAN GÜL'Ü BİZZAT DAVET ETTİ
Tarih : 10 Mayıs 2016, 10:13
Puan Ver : Erdoğan Gül'ü Bizzat Davet Etti(7/10)7


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan'ın cumartesi günü gerçekleşecek nikâh töreni için 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü telefonla arayarak bizzat davet etti. Sümeyye Erdoğan ile işadamı Selçuk Bayraktar, 14 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Halkalı'daki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde dünyaevine girecek.

İstanbul'un en büyük gösteri merkezlerinden biri olan mekan, 3 yıl önce hizmete girdi. 30 dönümlük arazi üzerine kurulan ve Küçükçekmece Belediyesi'ne ait olan gösteri merkezinde spor turnuvaları, tiyatro-sinema gösterileri, dinletiler yapılıyor. Merkez, toplam 35 bin izleyici ağırlayabiliyor. Gösteri merkezinde Avrupa'nın en gelişmiş ses ve ışık sistemleri kullanılıyor.








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