

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya geldi. Erdoğan ile Gül arasında 3 saat süren görüşme, “eşsiz” gerçekleşti. AK Parti'nin önde gelen isimleri iken, şimdilerde muhalif olarak gösterilen Bülent Arınç, Hüseyin Çelik, Suat Kılıç, Nihat Ergün, Sadullah Ergin gibi isimlerin yeni bir siyasi oluşum başlatacakları ve bu oluşumun başında 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün bulunacağının öne sürüldüğü bir dönemde gerçekleşen buluşma, Ankara kulislerini hareketlendirdi.







'KAVGA GÖRÜNTÜSÜ DEĞİL, BİRLİK VE BERABERLİĞE İHTİYACIMIZ VAR'







Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül buluşmasının Bülent Arınç'ın açıklamalarının üzerine gelmesi, görüşmenin önemini daha da artırdı. Kulislerde yeni bir siyasi oluşum başlatılacağı ve bunun Gül'süz olmayacağı konuşulurken, bu görüşme, bir anlamda soru işaretlerini gidermeye yönelik bir mesaj oldu. Erdoğan ve Gül tarafından edinilen bilgilere göre detaylar şöyle: Hazirandan bu yana Erdoğan ve Gül, biri Gül'ün el ameliyatı sonrası olmak üzere; 2 kez telefonla, 1 kez de yüz yüze görüştü. İkili, Erdoğan'ın İstanbul Kısıklı'daki evinde de bir araya geldi ancak bu görüşme basına yansımadı.







Gül, önceki gün Erdoğan'ın özel kalemi aracılığıyla yaptığı davet üzerine hem yeni konutu için “Hayırlı olsun” demek hem de görüş alışverişinde bulunmak için Külliye'ye gitti. Görüşmenin şekli kadar, içeriği de merak edildi. Görüştüğüm kaynaklar, ikilinin, iç ve dış siyaset, terörle mücadele, Rusya, Suriye, Irak, mülteci meselesi, ekonomi başta olmak üzere her konuyu konuştuklarını aktardı.







20.30'da başlayan görüşmede tabii ki Arınç ve Hüseyin Çelik'in eleştirileri, yeni oluşum söylentileri de konuşuldu. Gül'ün yakın çevresi “Beyefendi, Bülent Bey'i de Tayyip Bey'i de çok sever. Bu yaşananlara çok üzüldü” derken, birlik ve beraberlik mesajı vererek adeta akil adam rolü üstlenen Gül'ün, Türkiye meselelerine kafa yorduğu ancak kimseden rol çalma, çelme takma niyeti olmadığı belirtiliyor. Gül'ün “Meselelerimizi çözmek için kenetlenmemiz lazım. Vaktimizi kavgayla, gürültüyle değil, ülkenin meselelerini çözmek için harcayalım” dediği, bu mesajı Arınç'a da ileteceği vurgulanıyor. Gül ve Erdoğan'ın AK Parti'nin geleneğinde bu tür kavga görüntüleri olmadığını ifade ettikleri de öğrenildi.