Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gökçek ile görüşmesinden önce istifa edecek isimler arasında adı geçen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ile biraraya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in görüşmesi ajanslara son dakika haberi olarak düştüğü saatlerde bir haber daha geldi.

ERDOĞAN, ONUNLA DA GÖRÜŞTÜ

İran ziyaretinden dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gökçek ile görüşmesinden önce istifası istenen bir diğer isim olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ile de görüştü.

GÖRÜŞMEDEN SONRA AÇIKLAMA YAPILMADI

Görüşmenin içeriği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Ahmet Edip Uğur, istifasının istendiği haberleri üzerine "Seçimle gelen seçimle gider, partiyi bırakırım ama başkanlığı bırakmam" dediği yönündeki iddialara yazılı bir cevap verdi.

Uğur'un açıklaması şöyle:

"MASA BAŞINDA UYDURULMUŞ BİR KURGUDAN İBARET"

AK Parti Sözcümüz Sayın Mahir Ünal'ın iki gün üst üste yaptığı açıklama ve yalanlamalara rağmen, söz konusu istifa haberlerinin ısrar ve inatla dolaşımda tutulmasındaki amacı kamuoyunun takdirine bırakıyorum. (Ben istifa etmiyorum, siz görevden alın. Görevden alırsanız partiden istifa eder, yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam ederim) şeklindeki haberler ise tamamen masa başında uydurulmuş bir kurgudan ibarettir.

Söz konusu haberleri yayınlayarak bir itibar suikastına imza atmaya çalışanlar hakkında yargı yoluna başvurduğumuzun ayrıca bilinmesini isterim.

Kaynak: haberinburada