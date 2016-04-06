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ERDOĞAN: GEREKİRSE UZAKTAN İMHA EDİLMELİ


ERDOĞAN: GEREKİRSE UZAKTAN İMHA EDİLMELİ
Tarih : 06 Nisan 2016, 14:39
Puan Ver : Erdoğan: Gerekirse Uzaktan İmha Edilmeli(7/10)4


Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23. Muhtarlar Buluşması'nda terörden etkilenen yerlerle ilgili "Gerekiyorsa operasyon yürütülen yerlerin tamamen boşaltılması gerekirse binaların uzaktan yıkılması yoluna gidilebilir" ifadelerini kullandı.



Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi:



Güneydoğu bölgemizdeki kimi ilçelerimizde yaşanan terör olayları hem vatandaşlarımızın hayatını olumsuz etkiliyor. Hem de verdiğimiz şehitler yüzünden bizleri acıya gark ediyor. Güvenlik güçlerimiz ağır darbe vuruyor. Verdiğimiz kayıplar çatışmalardan ziyadet patlayıcılarla hazırlanan bombalardan kaynaklanıyor. Biz sivil vatandaşlarımızın zarar görmememsi konusunda hassasiyet gösterdiğimiz için böyle sorunlarla karşılaşıyoruz. Gerekiyorsa operasyon yürütülen yerlerin tamamen boşaltılması gerekirse binaların uzaktan yıkılması yoluna gidilebilir.



Hiçbir polisimizin değil canını, serçe parmağını dahi oradaki beton yığınlarına değişmeyiz. Son zamanlarda çoğunlukla bu sebepten şehit verdiğimizi görüyoruz. Güvenlik güçlerimizin ihtiyaçları konusunda çok daha hassasiyet gösterilmesini bekliyoruz.



OYUNLARIN FARKINDAYIZ



Basit bir terörle mücadele meselesi değil. Coğrafyamızdaki varlığımız bakımından bin yıllık mücadelenin son ve kritik aşamasıdır. Modern dünya düzeninin resterasyonu ve tahkimi çalışmasıdır. Suriye meselesi bir zalimin iktidarını sürdürme mücadelesi olarak görmek yanlıştır. Irak'ı sadece mezhep çekişmesi olarak görmek değildir. Karadeniz'in kuzeyinde yaşananlar, Kafkasya'da alevlenen çatışmalar birbirinden bağımsız değildir. Yaşanan sürecin, oynanan oyunların farkındayız.








Etiketler: Erdoğan  Gerekirse  Uzaktan  İmha  Edilmeli    haber

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