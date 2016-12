Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi kapsamında, 'Küresel Ekonomi, Büyüme Stratejileri, İstihdam ve Yatırım Stratejileri' konulu çalışma oturumunun açılış konuşmasını gerçekleştirdi.







Erdoğan, "Türkiye'nin son 4 aydır yaşadığı terör saldırıları gibi Paris'teki eylemler gibi Suriye'de meselesi şu anda terörle mücadele olan hadiseler gibi bunlar, bunun en açık ispatıdır. Bu gelişmeler göstermektedir ki terörizm hepimizin barış ve güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor. Türkiye olarak terörle mücadeleye ilişkin iş birliğinin geliştirilmesi konusundaki kararlılığımızın daha güçlü şekilde ifade edilmesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.







Erdoğan ayrıca mülteci sorununa da değindiği konuşmasında "Maalesef uluslararası toplumun bu konularda çok iyi bir sınav verdiğini söyleyebilmemiz mümkün değildir. Uluslararası sistemde her alanda kapsayıcılık bir başka ifadeyle adalet temelinde çok acil bir güncellemeye ihtiyaç var" dedi.







Basın mensupları zirvenin gerçekleştirildiği salondan çıkarıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına devam etti.







Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Kalkınma ve İklim Değişikliği' konusunu içeren çalışma yemeğinin ardından 'Küresel Ekonomi, Büyüme Stratejileri, İstihdam ve Yatırım Stratejileri' konulu çalışma oturumu gerçekleştirildi.







1 dakikalık saygı duruşu







G20 Zirvesi kapsamında düzenlenen oturumun açılış konuşmasını yapan Erdoğan, liderleri başta Ankara ve Paris'teki saldırılar olmak üzere tüm terör saldırılarında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunmaya davet ederek "Toplantımızın hemen başında Paris'te meydana gelen terör saldırılarını şiddetle kınadığımı tekraren ifade etmek istiyorum. Fransız dostlarımıza ve aramızda bulunamayan Hollande'a kayıpları için samimi üzüntülerimi iletiyorum. Bu vesileyle Ankara ve Paris başta olmak üzere tüm terör saldırılarında hayatını kaybedenler için sizleri 1 dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum" diye konuştu.







"Dönüm noktası olmasını temenni ediyorum"







Mülteci sorunu konusunda uluslararası toplumun çok iyi bir sınav verdiğini söylemenin mümkün olmadığını belirten Erdoğan, "İnsani sorunlar bakımın son derece ciddi sonuçları olan mülteci krizi konusunda da uluslararası dayanışma ve iş birliği gittikçe daha büyük önem kazanıyor. Maalesef uluslararası toplumun bu konularda çok iyi bir sınav verdiğini söyleyebilmemiz mümkün değildir. Uluslararası sistemde her alanda kapsayıcılık bir başka ifadeyle adalet temelinde çok acil bir güncellemeye ihtiyaç var. Bu iki konuyu bu akşamki çalışma yemeğimizde etraflıca ele alma fırsatı bulacağız. G20 Antalya Zirvesi'nin bu konuda tarihi bir dönüm noktası olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.







G20 Zirvesi'nin küresel istikrarın temini bakımından hayati işleve sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl Avustralya'da gerçekleştirdiğimiz zirvede küresel ekonomide güçlü, sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme temin etmek için önemli kararlar aldık. Küresel istikrarın temini bakımından hayati işleve sahip olan G20, sadece kriz zamanlarında hatırlanacak bir platform değildir. Dünyanın bizden daha farklı beklentileri olduğuna inanıyorum. Bu anlayışla dönem başkanlığı önceliklerimizi kapsayıcılık, uygulama ve yatırımlar olarak tespit ettik. Bizim kültürümüzde ve medeniyetimizde çok önemli yeri olan adalet kavramının G20 çalışmalarındaki karşılığı olduğunu düşündüğüm kapsayıcılığa özel önem veriyoruz" açıklamasında bulundu.







"Verdiğimiz taahütleri uygulamaya geçirmek mecburiyetindeyiz"







Türkiye'nin G20 dönem başkanlığında bazı önemli ilkleri gerçekleştirdiğine değinen Erdoğan, "İkinci önceliğimizi uygulama olarak tespit ettik. Sözlerimizin takipçisi olmak ve verdiğimiz taahhütleri uygulamaya geçirmek mecburiyetindeyiz. Üçüncü önceliğimiz ise yatırımlardır. Gelişmiş ve özellikle gelişmekte olan ülkelerin hemen tümünde alt yapı ihtiyacı bulunuyor. Bu çerçevede üyelerimiz ülke önceliklerini de göz önüne alarak somut ve ayrıntılı yatırım stratejileri hazırladılar. Dönem başkanlığımızda G20 bazı önemli ilkleri gerçekleştirdi. Bu yıl ilk defa enerji bakanlarımız bir araya geldi. Küresel bir mesele olan enerjiye erişim konusunda bir eylem planı üzerinden mutabık kaldılar. İlk kez tarım bakanlarımız bir araya geldi. Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülke için önemli sorun olan 'Gıda Kayıpları ve İsrafı' konusu ilk kez G20'nin gündemine girmiş oldu. Bu sene G20 açılım grupları arasında kadın20'yi ekleyerek kadınların ekonomik hayattaki rolünün güçlendirilmesi konusundaki kararlılığımızı ifade etmiş olduk" dedi.







"Finansal piyasalardaki belirsizlikler yeni risklere işaret ediyor"







Dünyanın birçok ülkesinde para ve maliye politikalarında manevra alanlarının daralmış durumda olduğunu öne süren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Atılan tüm adımlara rağmen hala istediğimiz ölçekte güçlü bir küresel ekonomik performansa ulaşamadığımızı görüyoruz. Gelişmiş ülkeler uzunca bir süre durgunluktan kurtulamadı. Bu yıl tam toparlanma başlamışken bu sefer de gelişmekte olan ülkelerde bir yavaşlamaya şahit oluyoruz. Küresel krizin başladığı 2008 yılından bu yana bu kısır döngüden bir türlü kurtulamadık. Pek çok ülkede para ve maliye politikalarında manevra alanı oldukça daralmış durumda. Küresel ekonomideki yavaş toplanmanın yanı sıra finansal piyasalardaki belirsizlikler yeni risklere işaret ediyor. Bu belirsizlik ve risklere son dönemde bazı bölgelerde ortaya çıkan siyasi gerginlikler de eklenmiş bulunuyor"







G20 Zirvesi kapsamında yürütülen çalışmaların neticesinde ortaya konulan stratejilerin zamanında ve eksiksiz uygulanması halinde küresel büyümeye en az 2 puanlık destek sağlanacağını belirten Erdoğan, "Ekonomiyle güvenlik birbirine uzak konular değildir. Dolayısıyla ekonomik konuları siyasi ve sosyal yönleriyle beraber bir bütün olarak değerlendirmeliyiz. Geçtiğimiz yıl tüm G20 ülkeleri olarak kapsamlı büyüme stratejileri hazırladık. Yapılan çalışmalar gösterdi ki bu stratejileri zamanında ve eksiksiz uygularsak küresel büyümeye en az 2 puanlık bir destek sağlamış olacağız. Bu anlayışla önce büyüme stratejilerine odaklandık ve kapsamlı bir izleme mekanizması geliştirdik. Yıl boyunca sürdürdüğümüz çalışmaların somut sonuçlara ulaştığını memnuniyetle ifade etmek isterim. Uluslararası kuruluşlardan aldığımız raporlara göre taahhütlerimizin yaklaşık yüzde 45'ini tamamlamış bulunuyoruz" diye konuştu.