

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'nın Nice şehrinde gerçekleşen ve 84 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı. Erdoğan, "Terörün dini, ırkı ve milliyeti yoktur. Bu hunharca eylemi gerçekleştirenlerin de insanlıkla bir ilgisi yoktur. Bu barbarların esas itibariyle bu dünyada bir yeri de yoktur ve olmamalıdır" dedi.







"ŞİDDETLE KINIYORUM"







Cumhurbaşkanlığı resmi Web sitesinde yayımlanan mesajda, Erdoğan, "Fransa'nın Nice şehrinde, milli gün kutlaması sırasında meydana gelen insanlık dışı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenleri tazimle yad ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kurbanların ailelerine ve Fransız halkına, şahsım ve milletim adına samimi başsağlığı dileklerimi ifade ediyorum" dedi