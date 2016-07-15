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erdoğan fransa'daki saldırıyı kınadı

ERDOĞAN FRANSA'DAKİ SALDIRIYI KINADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nice'teki insanlık dışı saldırıyı şiddetle kınadı; "Terör karşısında ikircikli tutum sergileyen herkesin, son saldırıdan gerekli dersleri çıkarmalarını bekliyoruz" dedi.

Tarih : 15 Temmuz 2016, 11:20
Puan Ver : Erdoğan Fransa'daki Saldırıyı Kınadı(8/10)7


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'nın Nice şehrinde gerçekleşen ve 84 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı. Erdoğan, "Terörün dini, ırkı ve milliyeti yoktur. Bu hunharca eylemi gerçekleştirenlerin de insanlıkla bir ilgisi yoktur. Bu barbarların esas itibariyle bu dünyada bir yeri de yoktur ve olmamalıdır" dedi.



"ŞİDDETLE KINIYORUM"



Cumhurbaşkanlığı resmi Web sitesinde yayımlanan mesajda, Erdoğan, "Fransa'nın Nice şehrinde, milli gün kutlaması sırasında meydana gelen insanlık dışı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenleri tazimle yad ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kurbanların ailelerine ve Fransız halkına, şahsım ve milletim adına samimi başsağlığı dileklerimi ifade ediyorum" dedi







Etiketler: Erdoğan  Fransa  Daki  Saldırıyı  Kınadı    haber

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