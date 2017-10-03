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Erdoğan Formülü Verdi: Faizde Düşüş Olmazsa Enflasyon da Düşmez

ERDOĞAN FORMÜLÜ VERDİ: FAİZDE DÜŞÜŞ OLMAZSA ENFLASYON DA DÜŞMEZ

AK Parti grup toplantısındaki konuşmasında, faizlerdeki düşüşün istedikleri noktada olmadığını belirten Erdoğan, "Faizlerdeki düşüşü başaramazsak enflasyonda da düşüş olmaz." dedi.

Tarih : 03 Ekim 2017, 13:50
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AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında faizlerdeki düşüşün istediklerin noktada olmadığını belirten Erdoğan, "Faizlerdeki düşüşü başaramazsak birçok musibet bizi beklemektedir. Bunu bir defa halletmemiz lazım. Piyasa faizinin yüzde 20 olduğu ülkede yatırımcı yatırım yapabilir mi? Ondan sonra lanetle de karşı karşıya kalırız. Birçok sefil ailelerle de karşı karşıya kalırız. Faiz lobilerinin yaklaşımları ile adım atamayız. Onlarla adım atarsak sadece onları ihya ederiz" dedi.

"YÜKSEK FAİZ NEDENİYLE ENFLASYONDA DÜŞÜŞÜ SAĞLAYAMIYORUZ"

Bugün açıklanan enflasyon rakamlarına da dikkat çeken Erdoğan, "Enflasyonda hala düşüşü sağlayamıyoruz, yüksek faiz sebebiyle. Bu benim iddiam. Yüksek faiz asla enflasyonu aşağı çekmeyecektir. Bunun kararını öyle veya böyle vermemiz lazım. Doğru orantılıdır, faiz düşerse enflasyon düşer. "Şu anki anlayış ters orantılıdır", hayır ya ters orantılı değil, gördük" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 5,5'LUK BÜYÜME HEDEFİ MEMNUNİYET VERİCİ"

Erdoğan şöyle devam etti:

"Yılın ilk yarısında iç talepte görülen olumlu seyir ve ihracattan gelen katkı da bizim için önemli. Bölgemizde uzun zamandır süren krizlere rağmen, faaliyet alanlarını sürekli genişleterek bu başarıyı gerçekleştiren ihracatçılarımızı huzurlarınızda tebrik ediyorum. 2018-2020 dönemine ilişkin orta vadeli programın daha cesur hazırlanmasından memnuniyet duydum. Yüzde 5.5'luk büyüme hedefi memnuniyet vericidir. Kamu özel işbirliği projelerinin ekonomik faydalarının karşılaştırmasını sadece maliyetle sınırlı tutmamalıyız. Erken tamamlandıkları gerçeğine dikkat etmeliyiz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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