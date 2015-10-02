

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da G20 Enerji Bakanları Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında kamuya ve özel sektöre çağrılarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:







'Kamunun kıskançlık dönemini kapatması lazım onu ayaklar altına alması lazım. Özel sektör daha fazla niye kazanıyor veya özel sektörün kazanma hakkı yok diye bir anlayışla buna yaklaşırsa burada netice almak mümkün değil. Bir dayanışma içerisinde paylaşım anlayışıyla bunu gerçekleştirmek mümkündür. Özel sektörde de özellikli olarak finans sektörünün burada kıskanç davranmaması gerekir. Dünyanın önde gelen ekonomileri arasında finansal ve makro ekonomik konularda daha güçlü bir koordinasyon mevcutsa bunda gerçekten G20'nin çok büyük bir payı var.







Esas hedefimiz de krizlere sebep olan ortamı önleyecek tedbirleri almak ve küresel ekonomiye ilişkin iş birliğini kurumsal bir yapıya kavuşturmak olmalıdır. Küresel enerji meselelerini çok boyutlu bir yaklaşımla ele almamız gerektiğine inanıyorum. Bilhassa enerjinin yatırım ve finansman boyutu çok önemli. G20 ülkelerinin bu alanda iş birliğini geliştirmeleri için zemin bana göre müsaittir. Bugün G20 ülkeleri olarak temel meselemiz; güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı küresel büyümedir.







Türkiye olarak G20 dönem başkanlığını üstlendiğimiz zaman önceliklerimizi 3 başlık altında topladık; uygulama, yatırımlar ve kapsayıcılık. Hem ulusal ölçekte hem de küresel düzeyde güçlü bir ekonomik büyüme sağlamanın en etkin yolunun istikrar ve güvenin tesis edilmesi olduğuna inanıyoruz. G20 üyeleri olarak geçtiğimiz yıl kabul ettiğimiz büyüme stratejilerini uygulamaya geçirdiğimiz takdirde 2018 yılına kadar yüzde 2,1 oranında ilave büyüme sağlanmasını bekliyoruz. Bu da küresel ekonomiye 2 trilyon dolar ilave kaynak girişi anlamına geliyor.'