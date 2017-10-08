Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin istişare toplantısının ardından güdneme dair önemli açıklamalarda bulundu.

"FETÖ SAPKIN BİR HAREKETE DÖNÜŞTÜ"

İşte Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları:

"Türkiye'nin FETÖ terör örgütü ile ilgili girişimleri yavaş yavaş da olsa netice vermeye başlamıştır. Mahkumiyet kararları da onlara ulaştırılıyor. Yurt dışındakilerin de tavrını çok daha iyi göreceğiz. Şimdi uluslararası hukuk açısından da göreceğiz. Ne doğuda ne batıda bu örgütün hiçbir mensubu eskisi kadar rahat değildir, olamayacaktır. Bir gün mutlaka FETÖ ihanet çetesi mensubu herkes ihanetin hesabını verecek. Artık vatansız olduklarını bir marifet gibi anlatanların yaşayacakları pişmanlığın bir faydası olmayacak. Açık konuşmak, adını doğru koymak lazım. FETÖ geldiği nokta itibarıyla sapkın bir harekete dönüşmüştür.

HUKUK KARARINI VERDİ, BİTTİ O İŞ

FETÖ din içinde de paralel yapı oluşturdu. Açık konuşmak, adını doğru koymak lazım. FETÖ geldiği nokta itibarıyla sapkın bir harekete dönüşmüştür. İslam'ın ana çizgisinden sapan her yapıya imkanını sonuna kadar açan Batı'nın bunları niçin sahiplendiğini artık daha çok anlıyoruz. Şu anda Batı'da olanlar. FETÖ nerede o da Batı'da. FETÖ'nün de yine Avrupa'nın değişik ülkelerinde yapılanmalarını yaptıklarını görüyoruz. Ne demek iltica ettiler? Bunlar hain, katil. Bizim mahkemelerimizin bunlar hakkında verdiği kararlar var ve bizden birilerini istemeye kalkıyorlar. Kusura bakmayın. Bizden istediklerinizi alabilmeniz için önce istediklerimizi de bize verin. Senden istediğim zaman yargı diyorsun. Bizde de yargı var, hukuk kararını verdi o iş bitti."

Kaynak: haberinburada