ERDOĞAN, FATİH SULTAN MEHMET'İN KABRİ BAŞINDA KUR'AN OKUDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi referandumun sonuçlanmasının ardından bugün bir dizi ziyarette bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi referandumun sonuçlanmasının ardından bugün bir dizi ziyarette bulundu. Turgut Özal, Adnan Menderes ve Necmettin Erbakan'ın anıt mezarlarını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Fatih Camii'ne geldi ve Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret edip, Kur'an okudu.
Referandum sonuçlarını İstanbul'dan takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün bir dizi ziyaretlerde bulundu.
İlk olarak 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın anıt mezarını ziyaret eden Erdoğan eski başbakanlardan Menderes ve Erbakan'ın kabirlerini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabir ziyaretlerinin ardından Eyüp Sultan Camii'ne geldi ve Ebu Eyyüb El-Ensari'nin türbesini ziyaret edip dua etti.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar