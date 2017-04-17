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erdoğan, fatih sultan mehmet'in kabri başında kur'an okudu

ERDOĞAN, FATİH SULTAN MEHMET'İN KABRİ BAŞINDA KUR'AN OKUDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi referandumun sonuçlanmasının ardından bugün bir dizi ziyarette bulundu.

Tarih : 17 Nisan 2017, 16:09
Puan Ver : Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in Kabri Başında Kur'an Okudu(9/10)7


Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi referandumun sonuçlanmasının ardından bugün bir dizi ziyarette bulundu. Turgut Özal, Adnan Menderes ve Necmettin Erbakan'ın anıt mezarlarını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Fatih Camii'ne geldi ve Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret edip, Kur'an okudu.



Referandum sonuçlarını İstanbul'dan takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün bir dizi ziyaretlerde bulundu.



İlk olarak 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın anıt mezarını ziyaret eden Erdoğan eski başbakanlardan Menderes ve Erbakan'ın kabirlerini ziyaret etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabir ziyaretlerinin ardından Eyüp Sultan Camii'ne geldi ve Ebu Eyyüb El-Ensari'nin türbesini ziyaret edip dua etti.



 



kaynak:sabah








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