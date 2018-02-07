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Erdoğan: Faizi Aşağıya Doğru Çekeceğiz
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erdoğan: faizi aşağıya doğru çekeceğiz

ERDOĞAN: FAİZİ AŞAĞIYA DOĞRU ÇEKECEĞİZ

Vatikan-İtalya temasları sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizlerle ilgili bankalara tepki göstererek "Faizi aşağıya doğru çekeceğiz" dedi.

Tarih : 07 Şubat 2018, 11:00
Puan Ver : Erdoğan: Faizi Aşağıya Doğru Çekeceğiz(6/10)6

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, faizler konusunda tepki gösterdiği bankalara mesaj vererek, "Birileri hala görmezlikten geliyor. Geçenlerde bir banka karını açıklıyor, 6 küsur milyar TL. Biz bu faiz lobisine mi çalışacağız? Birinci derecede Merkez Bankası ve BDDK aktif rol almak zorunda. Siz aktif rol almadıktan sonra, öbürleri istediği gibi at oynatır. Kesinlikle faizde taviz vermeyeceğiz" dedi.

Vatikan-İtalya temaslarını kendisini izleyen gazetecilere değerlendiren Erdoğan, ekonomi konusunda şu mesajları verdi:

6 MİLYAR LİRA KÂR AÇIKLADI

Faizle ilgili yaptığımız son zirveden sonra arkadaşlar kendi aralarında bir çalışma yürütüyorlar. Bundan sonra tekrar bir araya geleceğiz. Enflasyon, çift haneli rakamdan tek haneye inmiş değil. Bu mantıkla, bu kafayla gidildiği sürece inmez de. Şu anda yüzde 16, 17, 18, hatta 20'nin üzerinde faiz uygulayan bankalar var. Bunların olduğu bir finans sektörü içinde, bir bankacılıkta, yatırımcı nasıl olacak da işin içine girecek? Bu şartlarda istihdam nasıl düzelecek? Yatırım olmadan istihdam olur mu, olmaz, olmayacak. Ama birileri hala görmezlikten geliyor. Geçenlerde bir banka karını açıklıyor: 6 küsur milyar TL. Şimdi biz bu faiz lobisine mi çalışacağız? Bu faiz lobisine çalışırken orada ezilen kim? Millet zannediyor ki krediyi alan eziliyor; krediyi alan değil aslında tüketici eziliyor. Krediyi alan, öyle veya böyle işini çeviriyor; çeviremiyorsa da batıyor. Bütün bunları görmezden gelmek doğru değil.

"DEVLET BANKALARI AKTİF OLMALI"

Ben arkadaşlara açıkça söyledim. Birinci derecede Merkez Bankası ve BDDK, ondan sonra da devletin bankaları burada aktif rol almak zorunda. Siz aktif rol almadıktan sonra, öbürleri istediği gibi at oynatır. Dediğim gibi çalışma tamamlanınca, tekrar bir araya gelip konuşacağız. Hamdolsun biz IMF gibi bir beladan kurtulduk. Böyle imkan, böyle güç var, biz daha neden çekiniyoruz? İşi sağlam tutarsak oralara ulaşırız, kararlı dik duracağız, kesinlikle faizde taviz vermeyeceğiz. Faizi aşağıya doğru çekeceğiz. Faizi aşağıya doğru çektiğimizde enflasyon da düşecektir. Zira faiz enflasyonla doğru orantılıdır. Bunu görmemiz lazım. ABD'nin İsrail'in Avrupa'nın hali ortada. Hangi tezi savunuyorlar, ne yapıyorlar da onlarda enflasyon böyle bir konumda bulunuyor. Öyle ya da böyle bu meseleyi çözeceğimize inanıyorum."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada





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