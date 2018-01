Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yapılan AK Parti MKYK toplantısında yine faiz konusuna değindi. Toplantıda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ekonomi ile ilgili bir sunum yaptığı, daha sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda faizlerin bir türlü düşmemesini eleştirerek, "Dilimde tüy bitti ama söylemeye devam edeceğim. Bu enflasyonun sebebi faizler. Hükümet, faizlerin düşürülmesi için elindeki enstrümanları devreye soksun. Bu sarmalın kırılması gerekiyor" dedi.

"HÜKÜMETİN DE GEREĞİNİ YAPMASI LAZIM"

Merkez Bankası'nın gerekli adımları atmadığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Hükümetin bu işlerle ilgili gereğini yapması lazım. Tamam, Merkez Bankası bağımsız ama hükümetin de bu konuda enstrümanları var. Onları devreye sokun. Faiz sarmalının kırılması lazım. Faiz olduğu sürece bir sermaye birikimi olmuyor. Faiz sarmalını kırmak lazım. Yoksa işimiz zor."

MAYISTA KONGRE

Toplantıda, devam eden il kongreleri de konuşuldu. Erdoğan, "Yaptığımız her şeyi kamuoyuna çok iyi anlatmalıyız. Bir an önce, kongreleri bitirin. Uzatmayın. Mayıstan önce büyük kongreyi toplayalım" dedi. Bazı MKYK üyelerinin, büyük kongrenin mayıs ayına yetişmeyeceğini belirtmesi üzerine ısrarını sürdürdü ve bir an önce toplantının yapılmasını istedi.

Kaynak: haberinburada