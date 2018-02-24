ERDOĞAN 'EVDE AĞLAŞTIK' DEMİŞTİ! İŞTE BAHSETTİĞİ O FOTOĞRAF
Cumhurbaşkanı Edoğan dün Afrin'de Cuma namazını cephede kılan Mehmetçik'leri hatırlatarak, "Hamdolsun dün günlerden Cuma'ydı. Mehmet'imiz Cuma namazını kılıyordu. Evde ağlaştık. Mehmet'imiz cuma ile beraber cephede görevini yerine getiriyordu. Bunlar bir milletin küllerinden yeniden dirilişidir." ifadelerini kullandı.
"MARAŞ'IN VERDİĞİ DESTEĞİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"
Partisinin Kahramanmaraş 6. İl Kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahramanmaraş, 16 Nisan'da destan yazdınız. Bu Maraş'ın son yıllardaki seçimlerde ortaya koyduğu en iyi neticeydi. " dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongredeki konuşmasına şöyle devam etti:
Büyük ve güçlü Türkiye için Maraş'ın verdiği desteği asla unutmayacağız. Maraş'ın kahramanlığı öyle sözde değildir. Bu şehrin insanlarının her halinden kahramanlık akar.
TÜRKİYE'Yİ KORKUTABİLECEKLERİNİ SANIYORLAR
Teröristin yanında poz verenler Türkiye'yi korkutabileceklerini sanıyorlar. İşte bu sabah etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 1931 oldu. Hamdolsun dün günlerden Cuma'ydı. Mehmet'imiz Cuma namazını kılıyordu. Evde ağlaştık. Mehmet'imiz cuma ile beraber cephede görevini yerine getiriyordu. Bunlar bir milletin küllerinden yeniden dirilişidir.
Bize terör örgütleri üzerinden yapılanlar, milletimizin sakalını kesmeye benzer. Halbuki biz harekete geçtiğimizde o teröristleri tümüyle imha ederek inşası için var güçleriyle çalıştıkları yapının kollarını, kanatlarını kırarız, haberleri yok. Kesilen sakal daha gür olarak çıkar ama giden kol, kanat geri gelmez.
İşte Erdoğan'ın bahsettiği fotoğraflar:
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Serhat İlinde Buz Kesen Tanklarla Tatbikat! Dosta Güven Düşmana Korku Saldılar
- Kar Maskeli Silahlı Gaspçılar Film Gibi Operasyonla Yakalandı
- Mahkemeler Arasında Uyumsuzluk Yaşandı, 8 Yaşındaki Kıza Taciz Davası Düşürüldü
- 11 Yaşındaki Erkek Kuzenine Tecavüz Eden Sapık Gözaltına Alındı
- Ters Dönen Kamyonette Sıkışan Yaralı Adam Böyle Kurtarılmayı Bekledi
EKONOMİ HABERLERİ
- Ojeli Elleriyle Tamir Ettikleri Traktörü, Topuklu Ayakkabılarıyla Sürdüler
- Gece Yarısından Önce Depoları Doldurun! Pompaya Zam Geldi
- Ünlü Oyuncak Devi Battı! 200'den Fazla Mağazasını Kapatıyor
- Türkiye'den Konut Alan Yabancılar, Deniz Kıyılarını Tercih Ediyor
- Türkiye İzin Vermemişti! İtalyan Sondaj Gemisi Doğu Akdeniz'den Ayrılıyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ailesinin Servetine Konabilmek İçin Kiralık Katil Tuttu, Uyanık Baba Planları Bozdu
- Festivalde Üzerine Ağaç Devrilen Adam Öldü, Eğlence Durmadan Devam Etti
- Dünyanın En Uzun Cam Asma Köprüsü Ziyaretçi Akınına Uğruyor
- Bebek Bezinde Peygamberin İsmi Olduğu İddiası Ülkeyi Karıştırdı
- Metro İstasyonunda Yasağı Deldi, Tren Tarafından Metrelerce Sürüklendi
Bu Haberle İlgili Yorumlar