ERDOĞAN, ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARINA NOKTAYI KOYDU: ŞU ANDA GÜNDEMİMİZDE YOK
Gazetecilerin erken seçim iddialarıyla ilgili sorusuna cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, tartışmalara noktayı koydu: Şu anda gündemimizde yok.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısının ardından erken seçim iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, "Şu anda gündemimizde yok." dedi.
"KİM İDDİA EDİYORSA İSPAT ETSİN"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısından sonra kuliste gazetecilerin sorularına cevap verdi. Erken seçim iddialarına cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İddiayı kim öne sürüyorsa ispatla mükelleftir. Yok öyle bir şey, bizden öyle bir şey duydunuz mu?" dedi.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÜNAL DA SERT ÇIKMIŞTI
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Türkiye'nin gündeminde bir seçim yok. Öncelikli sorunlarımız var" diyerek iddialara sert çıkmıştı.
İşte Ünal'ın açıklaması:
Ünal, "Türkiye bölgesinde ciddi bir milli güvenlikle ilgili sorunlarla karşı karşıya. Sınır güvenliğimizle ilgili sorunlarımızı çözmeye çalışıyoruz. Dün orta vadeli plan açıklandı. Mali disiplini korumaya hedefleri gerçekleştirmeye yatırım ortamını iyileştirmeye yeni yatırım çekmeye çalışırken seçimin konuşulması bile doğru değil. Ülkeyi seçim atmosferine sokarsanız alacağınız önemli kararların sorgulanması anlamına gelir. Türkiye'nin gündeminde bir seçim yok. Öncelikli sorunlarımız var. Gündemde Kuzey Irak, orta vadeli plan, yeni enerji politikaları var. Türkiye'nin bir seçimle, bir seçim atmosferiyle uğraşacak vakti yok. Bunları konuşmayı da doğru bulmuyoruz." diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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