Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Güzel Bir Türkiye İçin Tabii ki Evet" programında 'enerji' ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Güzel Bir Türkiye İçin Tabii ki Evet" programında 'enerji' ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



Erdoğan, "Bakın enerjide bugün çok önemli bir adım atıldı. 81 ilin tamamına doğalgaz ulaşmış oldu. Modern olmak bu işte. Bunlar çağdaş olmak, modern olmak nedir bunu bilmiyorlar. Lafla değil icraatla oluyor bu. " dedi.







kaynak:sabah