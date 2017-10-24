AK Parti Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonominin her alanında yerli ve milli anlayışla çalışmayı sürdüreceğiz. Hedeflere ulaşana kadar durmak, yorulmak yok" dedi.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonominin her alanında yerli ve milli anlayışla çalışmayı sürdüreceğiz. Hedeflere ulaşana kadar durmak ve dinlenmek yok" ifadelerini kullandı.

"İHRACAT 153 MİLYAR DOLARI AŞTI"

Türkiye'nin toplam milli gelir bakımında dünyanın 17. ülkesi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhracattaki artış düzenli olarak sürüyor. Bu yıl Eylül ayı itibariyle 153 milyar doları aştı" dedi.

"MERKEZ BANKASI REZERVLERİ, 135 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKACAK"

Ekonomideki olumlu gidişata dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Reel sektörün kredi kullanmasını kolaylaştırdık. Her kesime göre geniş bir teşvik paketi ile bu rahatlamayı sağladık. Merkez Bankasındaki rezervimiz uzun bir aradan sonra 117 milyar dolar seviyesine çıktı. Daha önce ulaştığımız 135 milyar doların üzerine çıkaracağız" dedi.

"DURMAK, DİNLENMEK YOK"

Ekonominin her alanında yerli ve milli anlayışla çalışmayı sürdüreceğiz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedeflere ulaşana kadar durmak ve dinlenmek yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada