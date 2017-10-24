Galatasaray Eski Başkanı Polat, Adaylık Kararını Verdi
Yılbaşı Tatili Turizm Sektörünü Hareketlendirdi
Bankalar 3 Ay İçinde 2 Milyarlık Alacağını Sattı
Kadıköy'ün Önde Gelen Mahallelerinde Konut Fiyatları Düştü
Litecoin'in Kurucusu Bütün Litecoin'lerini Sattı
Portekiz Basını: Beşiktaş, Ara Transferde Benficalı Rafa Silva'yı Transfer Edecek
Efsane Futbolcu, Benden Bu Kadar Dedi
Fetö'cü Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Ettiği İçin Yargılanacak
Akaryakıt İstasyonlarında Mesafe Kısıtlaması İstihdama Engel Oluyor
Dursun Özbek: Devre Arasına Kadar Takımın Başına Biri Gelecek
Çavuşoğlu: İran Ve Azerbaycan'dan Doğal Gaz Ve Petrol İthalatını Artıracağız
Yeni Kimliklerin Dağıtımı 2017'de Bitecek Söylentisi, Vatandaşları Panikletti! Nüfus'a Koştular
Kadıköy'deki Kurbağalıdere Köprüsü Yenileniyor
Eski Galatasaraylı Amrabat'ın Rakibe Yumruğu Ortalığı Karıştırdı
Köy Evleri Sit Alanı İlan Edilince Halk Göç Etmek Zorunda Kaldı
Kanal İstanbul Projesinden 1,7 Milyar Metreküp Toprak Çıkarılacak
Mintay Tekstil 2016'dan Beri İflas Erteleme Bekliyor
Beymen Halka Arz Oluyor
İtalyan Devi Juventus, Cenk Tosun İçin Nabız Yokladı
Bir Tweet Bitcon'in Tepetaklak Etti! Tarihi Düşüş Yaşadı

Erdoğan: Ekonomik Hedeflere Ulaşana Kadar Durmak, Yorulmak Yok

ERDOĞAN: EKONOMİK HEDEFLERE ULAŞANA KADAR DURMAK, YORULMAK YOK

AK Parti Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonominin her alanında yerli ve milli anlayışla çalışmayı sürdüreceğiz. Hedeflere ulaşana kadar durmak, yorulmak yok" dedi.

Tarih : 24 Ekim 2017, 13:30
Puan Ver : Erdoğan: Ekonomik Hedeflere Ulaşana Kadar Durmak, Yorulmak Yok(10/10)6

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonominin her alanında yerli ve milli anlayışla çalışmayı sürdüreceğiz. Hedeflere ulaşana kadar durmak ve dinlenmek yok" ifadelerini kullandı.

"İHRACAT 153 MİLYAR DOLARI AŞTI"

Türkiye'nin toplam milli gelir bakımında dünyanın 17. ülkesi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhracattaki artış düzenli olarak sürüyor. Bu yıl Eylül ayı itibariyle 153 milyar doları aştı" dedi.

"MERKEZ BANKASI REZERVLERİ, 135 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKACAK"

Ekonomideki olumlu gidişata dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Reel sektörün kredi kullanmasını kolaylaştırdık. Her kesime göre geniş bir teşvik paketi ile bu rahatlamayı sağladık. Merkez Bankasındaki rezervimiz uzun bir aradan sonra 117 milyar dolar seviyesine çıktı. Daha önce ulaştığımız 135 milyar doların üzerine çıkaracağız" dedi.

"DURMAK, DİNLENMEK YOK"

Ekonominin her alanında yerli ve milli anlayışla çalışmayı sürdüreceğiz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedeflere ulaşana kadar durmak ve dinlenmek yok" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erdoğan  Ekonomik  Hedeflere  Ulaşana  Kadar  Durmak  Yorulmak  Yok    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER