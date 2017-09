Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki 15 Temmuz anma programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçeriye girerken bir haber aldım, Çukurca'da yine bizim kahraman askerlerimiz 8 tane teröristi öldürdüler. Onlara da özellikle şükranlarımı ifade ediyorum. Çünkü bizim askerimiz, pilotumuz bunun için vardı işte bu görevini yapıyor." açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Şehitlerimizin kıymetli yakınları, değerli gazilerimiz, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla, hasretle selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında 15 Temmuz gecesi şehit olan kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm milletimize baş sağlığı dileklerimi tekraren ifade ediyorum. Tedavileri halen süren gazilerimize acil şifalar diliyorum.

15 Temmuz gecesi vatanı için darbecilere meydan okuyan vatandaşlarımın her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Tankların önüne dikilen her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Darbecilerin doğrulttukları silahların karşısında dimdik durarak onlara bu ülkenin sahipsiz olmadığını gösteren her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum.

"İÇERİ GİRERKEN BİR HABER ALDIM..."

İçeri girerken bir haber aldım. Çukurca'da yine bizim kahraman askerlerimiz 8 tane teröristi öldürdüler. Bizim askerimiz, pilotumuz bunun için vardı. Son haftalarda, son aylarda gerek silahlı kuvvetlerimizin gerek polisimizin, jandarmamızın, güvenlik korucumuzun bütün bu teröristlere dağları, dereleri nasıl dar ettiğini hep birlikte görüyoruz.

Seccadelerinin üzerinde sabaha kadar dua edip darbe direnişine destek veren tüm vatandaşlarıma özellikle şükranlarımı sunuyorum.

"BİR FAKİRİN CANINI ALINCA TÜRKİYE'Yİ TESLİM ALACAKLARINI SANDILAR"

Şu anda burada, kelimelerin kifayetsiz kaldığı, düşüncelerin kalplerden kalplere giden gizli yolla ifade edilebildiği yoldayız. Birilerinin gelmeye ayaklarının varamadığı yer değil burası, burası sizin eviniz. Bizim milletmizle gönül bağımız hiç kopmadı. Milletimiz ne hissediyorsa biz de onu hissettik. 40 yıldır bu çizgiden hiç sapmadığımız için attığımız her adımda milletimizi yanımızda bulduk.

Bu fakirin canını alınca 80 milyonluk Türkiye'yi teslim alacaklarını sandılar. "Ten fanidir, can ölmez. Gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Gevhersiz gönüllere yüz bin söz söyler isen. Hak'tan nasip olmasa, nasip alası değil."

"15 TEMMUZ GECESİNE DAİR ÖYLE HİKAYELER VAR Kİ..."

Biz ölümü göze alarak yola çıktığımızda bu nasipsizlerin yüreğine korku çoktan düşmüştü. O gece her şeyi hesap etmişler sadece Allah'ın hesabının tüm hesapların üzerinde olacağını düşünememişler. 15 Temmuz gecesine dair öyle hikayeler var ki, inanın üzerimizdeki yükün ağırlaştıkça, ağırlaştığını hissediyoruz. Meşhur 57. alaya oğlunu asker olarak gönderen bir baba şöyle diyordu: "Git evladım, yıllarca oğulsuz kalayım, yaralı bağrıma kara taşlar çalayım. Haydi yavrum, haydi git. Ya gazi ol ya şehit"

"ULAN TERBİYESİZLER"

Az önce Ömer Halisdemir kardeşimin eşi, "Rabbim bizlere de bu şehadeti nasip edecek mi" diye ağlıyordu. Rabbim bizlere de bu yolda şehadeti nasip etsin. Biz vatanımız için her an ölmeye hazır, daha yola çıkarken ne dedik; Kefenimizi giydik, yola öyle çıktık. 15 Temmuz gecesi, evladını, eşini, çocuğunu darbecilerin üzerine gönderenler de aynı duygular içerisindeydi. Safiye kardeşimi de dinlediniz. Orada kaç tane asker var. Ellerinde silahlar var. Onlardan yoğurt olmaz be. Ulan terbiyesizler karşınızda tek başına bir bayan var, elinde silah mı var. O hali ile geliyor siz onu ölümle tehdit ediyorsunuz. Yürek meselesi bu yürek kürek değil bu, yürek. Terörle mücadele şehitlerimizin ateşi sadece ailelerini değil, milletimizin tamamını yaktı, yakıyor.

Anneler, babalar, kardeşler, eşler, evlatlar emin olunuz ki sevdikleriniz şehittir, ve Rabbimin müjdesi gereğince cennetliktir. Derya kardeşimiz, o da gazi oldu. Bir öğretmendi, daha sonra Kahramankazan'da o da gazi oldu. Hala bir yıldır tedaviler devam ediyor. Dedim ya, mesele yürek meselesi. Dünyanın tüm malına, mülküne değişilmeyecek bu unvanı hayatınız boyunca şanla, şerefle, gururla taşıyınız. Yeni nesillerin rol modeli olacağınızı asla unutmayınız.

"BUNDAN SONRA 15-16 TEMMUZ'DA AYNI ŞEKİLDE ANILACAKTIR"

Çanakkale'yi anıyoruz değil mi, her yıl 18 Mart'ta Çanakkale'yi yadediyoruz değil mi, işte bundan sonra 15-16 Temmuz'da aynı şekilde anılacaktır. Buradan tüm şehit kardeşlerimizin eşlerine, yakınlarına, gazilerimize, ben de söylüyorum; şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Her salalar okunduğunda şehitlerimiz akla gelecek. Şu anda bazı görsel medyanın bunları sürekli olarak yayında tutması aslında bizim geleceğe bakışımızı güçlü kılıyor. Niye? Şehitlerimizi hatırlıyoruz. Şehadete inanmak, onu yaşamak, o konuşulmaz yaşanır, işte bu çok önemli. Dünyanın hiçbir yerinde, İslam dünyası da dahil, askerine Mehmet diyen bir başka millet yoktur. Ecdadımız askerine aslında küçük Muhammed anlamına, Mehmet demiştir. Muhammed dememiştir, olur ki yakışık almaz. Önce yumuşatmış Mehemmet demiştir, daha sonra Mehmet demiştir. Mehmetçik ile de küçük Muhammed. İşte bu anlama gelmiştir.

Sinsi oyunlarla gördük kü, artık ya olacağız, ya öleceğiz. 15 Temmuz bizim yeni Çanakkalemizdir.

Amerika'da 15 Temmuz ilanlarına izin vermiyor, benzer şeyleri Avrupa'da yaşıyoruz. Türkiye'nin Cumhurbaşkanına müsaade etmediler, bakanlarımıza müsaade etmediler. Lafa geldiğinde özgürlükten bahsediyorlar. Biz 15 Temmuz'da darbe ile karşı karşıya kaldık. 3 gün Hamburg'u yaktılar, yıktılar. İşte böyle, bumerag gibi. O teröristlerin içinde de aynen buradan Almanya'ya gidip kabul gören PKK teröristleri var. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.

BAŞBAKAN: BİZ BİR ÖLÜR, BİN DİRİLİRİZ

Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Milletin evine hoş geldiniz. Sizler 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü korumak için can veren aziz şehitlerimizin bizlere emanetisiniz.

Henüz 15 yaşında şehadet şerbetini içen Halil İbrahim Yıldırım'ın Şanlıurfalı'ydı. Gölbaşı'nda şehit olan Velid Bektaş Mardin'dendi. Boğaziçi Köprüsü'nde şehit olan 65 yaşındaki Cemal Demir Samsunluydu. Başkomutanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Edirne'den Kars'a 81 ilde, 80 milyon vatandaşımızla birlikte vatan hainlerinin karşısında hep beraber tek yürek olduk.

"15 TEMMUZ'U ASLA UNUTTURMAYACAĞIZ"

15 Temmuz gecesi bu vatan için toprağa düşen aziz vatan evlatlarının her birinin adını tıpkı Çanakkale, Kıbrıs, İstiklal Savaşı şehitleri gibi bu ülkenin kahramanları, kurtarıcıları olarak her daim anacağız. 15 Temmuz'u unutmayacağız, asla unutturmayacağız.

Biz öyle bir milletiz ki bir ölür bin diriliriz. Çanakkale ruhuyla, Malazgirt ruhuyla, 15 Temmuz ruhuyla bu günlere geldik. İnşallah bu ruh her zaman canlı olacak. Şehitlerimize layık olmak için Türkiye ve dünyada koşacağız. Herkes bundan emin olsun. Artık yeni bir dönemdeyiz. Artık bu dönemde vesayetin, memleketin sahibi de millettir."

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN: KAPTANLAR GEMİLERİNİ TERK ETMEZ

Meclis Başkanı İsmail Kahraman ise, "Kaptanlar gemilerini terk etmez" vurgusu yaptı. 15 Temmuz gecesi Meclis'i açtıklarını hatırlatan Kahraman, tüm partiyi destekleyen insanların da meydanlarda darbecilere karşı direndiğini belirtti.

Kahraman ayrıca, "O gecenin ana mimarı, o zaferin bir numarası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadelerini kullandı.

ORGENERAL AKAR: İHANET ŞEBEKESİ HESAP VERECEK

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, darbecilerin layık oldukları en ağır cezayı alacaklarını söyledi. TSK'nın kahraman ve fedakar mensuplarının her zamankinden daha güçlü olduğunu ve milletinin emrinde olduğunu vurgulayan Akar, "Şehitlerimizin ruhlarının şad olması için Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Akar daha sonra şunları söyledi:

"Bizler için en önemli husus, en büyük takdir güvenilmektir, en büyük başarı da bu güvene layık olmaktır. Bu doğrultuda, TSK'nın vatanına, milletine, devletine sadık ve vefalı evlatları, kutsal vatan toprakları, asil ve aziz milletimizin güvenliği, birliği ve bütünlüğü için gerektiğinde her zaman, her yerde seve seve can vermeye hazırdır."

