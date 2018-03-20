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ERDOĞAN DUYURDU! DEV PROJENİN TEMELİ PUTİN'LE ATILACAK


Erdoğan duyurdu! Dev projenin temeli Putin'le atılacak
Tarih : 20 Mart 2018, 16:30
Puan Ver : Erdoğan Duyurdu! Dev Projenin Temeli Putin'le Atılacak(6/10)2

101 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni'nde konuşan Cumhurbakanı Erdoğan, "2017 senesinde görüldüğü üzere ülkemiz dünyada en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer alıyor. Enerji talebi de buna göre artış kaydedecektir. Altyapı çalışmaları tamamlanan Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelini Putin ile birlikte atmayı planlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"TANAP'IN BU YIL FAALİYETE GEÇMESİNİ PLANLIYORUZ"

Ülkemizin enerji bağımlılığını azaltacak, kaynak ve güzergah çeşitliliğini sağlayacak birçok kritik adımın atıldığını görüyoruz. Mevcut doğalgaz ve petrol boru hatlarımıza ilaveten TANAP, Türk Akımı, Kuzey Irak, Doğu Akdeniz boru hattı gibi projeler bu amaçla geliştirildi. TANAP'ın bu yıl faaliyete geçmesini planlıyoruz.

Bu hattın devamı niteliğindeki hattın da 2020 yılında devreye girmesini bekliyoruz. Türk Akımı, ilk hattın kıyılarımıza bu sene ulaşmasını, 2019 sonunda da ilk gazı almayı ümit ediyoruz.

"TEMELİNİ PUTİN İLE ATMAYI PLANLIYORUZ"

2017 senesinde görüldüğü üzere ülkemiz dünyada en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer alıyor. Enerji talebi de buna göre artış kaydedecektir.

Altyapı çalışmaları tamamlanan Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelini çok yakında değerli dostum Sayın Putin ile birlikte atmayı planlıyoruz. Nitekim kendisi ile bu konuyu dün telefonda da görüşme fırsatım oldu.

"GEMİMİZ İLK SONDAJI GERÇEKLEŞTİRMEK ÜZERE YOLA ÇIKACAK"

Sismik arama ve sondaj faaliyetlerimizi hızlandırıyoruz. 36 metrelik dünyanın en büyük sondaj gemilerinden birini Türkiye'ye kazandırdık. Gemimiz ilk sondajı gerçekleştirmek üzere yakında Akdeniz'de yola çıkacak. Kıbrıs açıklarında Türkiye'ye rağmen yürütülmeye çalışılan sondaj faaliyetleri konusundaki net tavrımız umarım birilerine ders olmuştur. Kıbrıs Türklerinin hakkını kimse ihlal edemez.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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