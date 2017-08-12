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Erdoğan Dünyaca Ünlü İçecek Markasının Isparta'daki Tesislerini Açtı

ERDOĞAN DÜNYACA ÜNLÜ İÇECEK MARKASININ ISPARTA'DAKİ TESİSLERİNİ AÇTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyaca ünlü içecek markası Coca-Cola'nın 110 milyonluk yatırımla Isparta'da hayata geçirdiği, 300 kişilik istihdama sahip tesislerin açılış törenine katıldı.

Tarih : 12 Ağustos 2017, 21:40
Puan Ver : Erdoğan Dünyaca Ünlü İçecek Markasının Isparta'daki Tesislerini Açtı(6/10)2

Anadolu Grubu'nun ana hissedarı olduğu Coca-Cola İçecek ve meyve şirketi Anadolu Etap'ın Isparta'daki 2 yeni fabrikasının açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

TOPLAM YATIRIM 350 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ

Coca-Cola İçecek, 110 milyon liralık yeni yatırımla hayata geçirdiği Türkiye'deki 10'uncu fabrikasıyla 220 milyon litre ek üretim kapasitesi kazanırken, 300 kişilik yeni istihdam oluşturdu. Anadolu Etap ise Türkiye'deki 3'üncü meyve suyu konsantre fabrikası ile toplam yatırımını 350 milyon dolara yükseltti.

"EKONOMİYE KATKIMIZI ARTTIRIYORUZ"

Anadolu Grubu, Anadolu Etap ve Coca-Cola İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, "Anadolu'yu dünyaya, dünyayı Anadolu'ya bağlayan yıldız olma" vizyonu ile faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti. Özilhan, grup olarak Isparta'da açılan 2 yeni tesisle meşrubat ve tarım sektörlerine global ortaklarıyla beraber son 10 yılda 1 milyar 350 milyon dolar yatırdıklarını bildirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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