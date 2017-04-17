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erdoğan: dün akşam kasım 2019'a işaret fişeği atıldı

ERDOĞAN: DÜN AKŞAM KASIM 2019'A İŞARET FİŞEĞİ ATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandum sonuçlarının 2019'daki seçimler için bir 'işaret fişeği' olduğunu söyledi

Tarih : 17 Nisan 2017, 16:16
Puan Ver : Erdoğan: Dün Akşam Kasım 2019'a İşaret Fişeği Atıldı(8/10)9


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Esenboğa'da halka hitap etti.



Erdoğan, "Şimdi ben Güneydoğu'ya, Doğu'ya baktım. Gece hep onları inceledim. Devran değişti. Şimdi istikamet üzere bir gidiş var. Daha iyi olacak, buna inanıyorum. Fakat Kasım 2019'u unutmayın. Dün akşam bir işaret fişeği atıldı Mart 2019'a ve Kasım 2019'a. Zaferler bizi sarhoş etmeyecek" dedi.



 



kaynak:habertürk








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