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Erdoğan: DEAŞ'la savaşıp kazanan tek ülke Türkiye'dir

ERDOĞAN: DEAŞ'LA SAVAŞIP KAZANAN TEK ÜLKE TÜRKİYE'DİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti Ankara İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, terör örgütlerine verilen dış destekleri eleştirirken Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesini örnek gösterdi.

Tarih : 18 Şubat 2018, 17:00
Puan Ver : Erdoğan: Deaş'la Savaşıp Kazanan Tek Ülke Türkiye'dir(5/10)1

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara İl Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan, terör örgütlerine verilen dış destekleri eleştirirken Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesini örnek gösterdi. ve "DEAŞ ile savaşıp bu savaşı kazanan tek ülke Türkiye'dir" dedi.

"SİLAHLARIN ÜZERİNE BETON ATACAKLAR"

Cumhurbaşkanı şunları söyledi:

"Şimdi, PKK'sı da DEAŞ'ı da PYD'si de hepsi gömülmeye başladı. Biz ne dedik? 'Bunları açtıkları çukurlara gömeceğiz' dedik. Gömdük mü, gömdük. Gömmeye de devam edeceğiz. ya buraları bırakıp gidecekler o kendilerine ellerini açanlara, veyuhut da silahları gömecekler, üzerine de betonu atacaklar."

"HİÇ ŞAKASI YOK, EZER GEÇERİZ"

"Bize dostluk gösterene yüreğimiz de kollarımız da açıktır. Bize husumet besleyenin, istiklalimizi ve istikbalimizi tehdit edenin ise ne kimliğine ne cesametine bakarız. Allah'ın yardımı, milletimizin cesareti, dostlarımızın duasıyla da ezer geçeriz, hiç bu işin şakası yok."

"OBAMA İLE KONUŞTUK, HEP ALDATILDIK"

"Sayın Obama ile defalarca konuştuk. Ama hep aldatıldık. Bir değil, iki değil, üç değil hep aldatıldık. 'Yaptık yapıyoruz, yaptık yapıyoruz.' Geldik bu döneme. 'Olacaksa olacak. Olmayacaksa kendi göbeğimizi kesmek zorundayız' dedik. Niye? Orada kalkıp da kendini bilmez PYD/YPG, bu teröristler bizim topraklarımıza eğer oralardan roketler atarlarsa oralarda bizim şehitlerimiz olursa biz kalkıp buna sabredemeyiz."

"TÜRKİYE MASADA YOKSA KARAR ALINAMAZ"

"Kim ne derse desin, hiç bu yapılan ajitasyonlara falan bakmayın. Bazıları diyor ki 'Diplomatik hareket kabiliyeti kısıtlandı.' Hayır, tam tersine, masada ülkemiz yoksa, bölgemizle ilgili hiçbir konuda karar alınabilmesi mümkün değildir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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