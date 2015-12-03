

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uçak krizi ile ilgili Rusya'nın tavrını, “Ateşe körükle gitmek” olarak nitelendirdi, “Her ülke, her millet, hangi güce sahip olursa olsun karşıdaki millete saygı duymalıdır, onun onuruyla oynamamalıdır” dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Üniversitesi tarafından kendisine verilen “Fahri Doktora” dolayısıyla düzenlenen töreninin ardından yaptığı konuşmada, uçak krizine değinerek, “Özel olarak herhangi bir ülkeyi hedef almamız söz konusu değildir. Bizim bu hadiseyi tırmandırma amacımız kesinlikle bulunmamaktadır. Diplomasi ve diyalog kanallarının işletilerek sağduyunun galip geleceğini umuyorum. Ateşe körükle gitmek kimsenin yararına değildir” ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Rusya'nın önlerinde çok büyük işbirliği potansiyelleri bulunan iki ülke olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu: “Biz, duygusal davranmadık şu ana kadar, bundan sonra da duygusal davranmayacağız. Biz, uluslararası diplomasi neyi gerektiriyorsa o diplomatik dille hareket edeceğiz. Bazı konularda anlaşamasak da ilişkilerimizi ve işbirliğimizi özellikle son yıllarda gayet iyi bir şekilde ilerlettik. Bu sorunun mevcut ilişkilerimize ve potansiyelimize daha fazla zarar vermesini istemiyoruz. Rusya'nın, haklı olduğumuzu tüm dünyanın kabul ettiği bir konuda verdiği orantısız tepkileri üzüntüyle takip ediyoruz. Bu tepkilerin devam etmesi durumunda elbette biz de kendi tedbirlerimizi almak mecburiyetinde kalacağız. Bizim Rusya ile tesis ettiğimiz iyi ilişkilerimizin irtifa kaybetmesine gönlümüz razı değildir. Rusya tarafının da en kısa sürede aklıselime dönerek bu çizgiye geleceğine inanıyorum. Ama şunu burada, sizler huzurunda tüm dünyaya da duyurmak istiyorum. Özellikle DAEŞ'in petrollerini Türkiye'nin satın aldığını söylemek gibi bir iftiranın içerisine girme, böyle bir iftirayı Türkiye'ye atma hakkına kimse sahip değildir. Türkiye, bir terör örgütünden petrol alacak kadar ahlaki değerlerini kaybetmemiştir.”



Paris'teki açıklamalarını hatırlatarak, bu iftirayı atanların ispatla yükümlü olduklarını kaydeden Erdoğan, “Bunu ispat ettikleri anda ben Cumhurbaşkanlığı koltuğunda bir dakika durmam. Ancak iftirayı atanların da oturdukları koltukta durmamaları gerekir. Dürüst siyaset bunu gerektirir. Biz bugüne kadar böyle geldik” ifadelerini kullandı.