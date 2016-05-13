

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari Çukurca'da terör örgütüyle yaşanan çatışma hakkında yetkililerden bilgi aldı.







Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Efkan Ala ile bu Sabah birer telefon görüşmesi yaptı.







Çukurca Çığlı Üs Bölgesinde şehit düşen askerler için Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralı askerlere de acil şifa dileğinde bulundu.