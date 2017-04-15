

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, referandumda 'evet' diyenleri denize dökmekle tehdit etmişti. Bozkurt'a tepkisi sürdüren Erdoğan, TRT'de katıldığı programda yine çok sert tepki gösterdi.







YUNAN MI ULAN BU!







"Sen kalkıp bu ülkede hem demokrasi diyeceksin, demokrasinin egemen olduğu bir ülkede kimi denize döküyorsun ya! Türk oğlu Türkünü denize dökeceksin! Yunan mu ulan bu! Neyi denize döküyorsun! Bu millet tarihinde kimi denize döktüğü belli. Sen nasıl böyle bir benzetme yaparsın. İşte İzmir'deydik, gelip dökseydi. Allah'ın izniyle pazar gününün de neticesi belli."







kaynak:gazetevatan