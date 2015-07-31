

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle;



-Suriye'de 5. yılına giren krizde 300 bin kişi hayatını kaybetti. Yarısı ülkemizde olmak üzere 4 milyon insan ülke dışına gitmek zorunda kaldı. Bize şuana kadar bu ilticanın maliyeti 6 milyar doları geçmiş durumda.







-Suriye nüfusunun yarısı bu süreçte evinden toprağından oldu. Bugün Suriye'deki durumdan dolayı hem ülkemiz hem de uluslararası olarak büyük sıkıntılar vermektedir.







DAEŞ İSLAM'IN İMAJINA ZARAR VERİYOR



-Terör örgütleriyle ülkemiz şu an karşı karşıya. DAEŞ'in yaptıklarının bizim dinimizde yeri yoktur. Bizim dinimiz Arapça "Sin" kelimesinden türemiştir. "Sin" barış anlamına gelmektedir. Böyle bir dinin terörle alakası olabilir mi.



-Bazı karanlık odaklar Türkiye'yi böyle bir terör örgütüne destek vermekle zan altına sokmaya çalışıyor. Asla Türkiye böyle bir senaryonun içinde yer almamıştır.







-Tabii biz burada Batı ülkelerinden hep duyarlı tavırlar bekliyoruz. Ne Batı, ne de dünya gösterdiğimiz hassasiyete karşılık vermemiştir.