ERDOĞAN: ÇİN DE SİSTEMİN YANLIŞ OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle;
-Suriye'de 5. yılına giren krizde 300 bin kişi hayatını kaybetti. Yarısı ülkemizde olmak üzere 4 milyon insan ülke dışına gitmek zorunda kaldı. Bize şuana kadar bu ilticanın maliyeti 6 milyar doları geçmiş durumda.
-Suriye nüfusunun yarısı bu süreçte evinden toprağından oldu. Bugün Suriye'deki durumdan dolayı hem ülkemiz hem de uluslararası olarak büyük sıkıntılar vermektedir.
DAEŞ İSLAM'IN İMAJINA ZARAR VERİYOR
-Terör örgütleriyle ülkemiz şu an karşı karşıya. DAEŞ'in yaptıklarının bizim dinimizde yeri yoktur. Bizim dinimiz Arapça "Sin" kelimesinden türemiştir. "Sin" barış anlamına gelmektedir. Böyle bir dinin terörle alakası olabilir mi.
-Bazı karanlık odaklar Türkiye'yi böyle bir terör örgütüne destek vermekle zan altına sokmaya çalışıyor. Asla Türkiye böyle bir senaryonun içinde yer almamıştır.
-Tabii biz burada Batı ülkelerinden hep duyarlı tavırlar bekliyoruz. Ne Batı, ne de dünya gösterdiğimiz hassasiyete karşılık vermemiştir.
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