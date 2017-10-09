Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'da mevkidaşı Poroşenko ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın, bu sabah Ukrayna'ya gitmeden önce yapacağı açıklanan basın toplantısı iptal edilmiş ve gündemin en sıcak konusu olan ABD ile vize krizi konusunda Erdoğan'ın ni diyeceği merak konusu olmuştu.

Toplantının ardından bir gazeteci, Erdoğan'a bu konuyu sordu. Erdoğan verdiği cevapta şunları söyledi:

"ÜZÜNTÜ VERİCİ"

Bu karar her şeyden önce çok çok üzüntü verici. Ankara'da büyükelçiliğin böyle bir karar alarak uygulamaya alması üzüntü verici.

Dışişleri Bakanlığımız yetkilileri bunu duydukları anda gerekli girişimlerde bulunmak suretiyle muhataplarını aramışlardır.

"DUYAR DUYMAZ TALİMAT VERDİM"

Bakanımız bana bu konuyu ilettiği anda da kendilerine sadece şunu söyledim: Türkiye bir hukuk devletidir. Her şeyden önce biz bir kabile değiliz. Bir kabile devleti de değiliz. Onların açıkladığı metin neyse, mütekabiliyet esasına dayanarak, bizim de büyükelçimiz aynen açıklasın. Süreç bundan ibarettir.

ÇOK KONUŞULAN METNİN TALİMATI BİZZAT ERDOĞAN'DAN

Erdoğan'ın açıklamaları, ABD'ye verilen ve çok konuşulan cevapla ilgili tartışmalara da noktayı koydu.

ABD'nin vizeleri askıya aldığını açıklamasından kısa süre sonra Türkiye'nin ABD Büyükelçiliği de bir açıklama yayınlayarak, birebir aynı ifadelerle vizelerin askıya alındığını açıklamıştı. İşte o metnin nasıl hazırlanacağı konusundaki talimatın, bizzat Erdoğan'dan geldiği ortaya çıktı.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ ŞU AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI:

İŞTE ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA YAPILAN AÇIKLAMA:

Son zamanlarda yaşanan olaylar, Türk Hükümeti'ni, ABD Hükümeti'nin Türk misyonlarının tesislerinin ve personelinin güvenliğine ilişkin taahhütlerini yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır. Sözkonusu değerlendirme sürecinde, ABD'deki Büyükelçiliğimize ve Başkonsolosluklarımıza gelen ziyaretçi sayısını en aza indirgemek amacıyla, şu andan itibaren geçerli olmak üzere, ABD'deki tüm misyonlarımızdaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemleri askıya alınmıştır. Sözkonusu uygulama etiket vizenin yanısıra e-Vize ve sınırda bandrol vize uygulamalarını da kapsamaktadır.

Kaynak: haberinburada