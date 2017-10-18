Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük bir senaryo ile karşı karşıyayız" diyerek kapıdaki tehlikeyi açıkladı: Ülke bir terör kuşatması ile karşı karşıyadır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 40. Muhtarlar Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında "Büyük bir senaryo ile karşı karşıyayız" diyerek kapıdaki tehlikeyi açıkladı: Ülke bir terör kuşatması ile karşı karşıyadır.

"BUGÜNE KADAR 20 BİN MUHTARLA BİR ARAYA GELDİK"

İşte Erdoğan'ın konuşmadan satır başları:

"Muhtarlar toplantımızın 40'ıncısı ile sizlerle birlikteyiz. Bugüne kadar 20 bin muhtarımızla bir araya geldik.Hedefimiz 2019 kasım ayına kadar tüm muhtarlarımızla bir araya gelmiş olmaktır. 2019 kasımı sonrasında da toplantımızı sürdüreceğiz. Yarın sizin için önemli bir gün biliyorum.19 Ekim Muhtarlar Gününüzü şimdiden tebrik ediyorum.

"ELLERİNDEN GELSE BİZİ BİR DAKİKA TUTMAZLAR"

Milli iradeye saygı duymayanlar Cumhurbaşkanına yaptıkları saygısızlığı aynısını muhtarlarımıza da yapıyorlar. Ellerinden gelse bizleri 1 dakika bu hizmet makamlarında tutmazlar. Ülkemizde darbeler, her şeyden ve herkesden önce millete karşı gerçekleştirilmiştir. 15 Temmuz'da yaşadığımız ihanet teşebbüsünün hedefi de milletimizdir.

"TÜRKİYE TERÖR KUŞATMASI İLE KARŞI KARŞIYA"

Türkiye, sadece FETÖ'ye değil, PKK'sından, DEAŞ'ına kadar envai çeşit terör örgütü ile mücadele ediyor. Türkiye bir terör kuşatması ile karşı karşıyadır. Bu yaptığımız aynı zamanda bir dertleşmedir. Sizler irade ortaya koyduğunuzda bu ülkeye kimsenin ihanet etmesi mümkün değildir. Tüm muhtarlar bu dayanışmayı bulunduğumuz makamlar için değil, Allah için, bu vatan için, bu millet için yapacağız.

ŞEHADET MAKAMINI BİLMEYEN CAHİLLER

Şehitlerimiz vatanımızın tapu senetleridir. Bazıları şehadet nedir bilmiyorsa, şehitlik nedir bilmiyorsa bunlara ne diyelim. Bunu anlamayanlar var. Bu işi bilmeyenler var. O makamın ne denli ali olduğunu bilmeyenler var. Peygamberliğe en yakın makamın şehadet makamı olduğunu bilmeyen cahiller var.

"YENİ BİR SENARYO İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Bölgemizdeki diğer ülkelerde oynadıkları oyunu bizde de tedavüle sokmaya çalıştılar ama amaçlarına ulaşamadılar. Bir süredir yeni ve daha büyük bir senaryo ile karşı karşıyayız. Amaç bellidir ülkemizi bölmektir. Türkiye sadece 80 milyondan ibaret değildir. Türkiye'nin en büyük gücü, geniş bir coğrafyada ortak tarih geçmişi ile bağlı olduğu yüz milyonlarca kardeşe sahip olmasıdır. Sancak'ta, Novi Pazar'da, oradaki kardeşlerimizin sevgi gösterilerini izlemişsinizdir. Nasıl bir heyecanı yaşadıklarını gördünüz. Bu aslında tarihin bize yüklemiş olduğu bir heyecan, coşkudur.

DÜNYAYA SOMALİ TEPKİSİ: SİZİN UÇAKLARINIZ YOK MU?

Somali'de bir terör eylemi oldu. 300 civarında insan öldürüldü. Yüzlerce insan yaralı. Kim koştu oraya? Türkiye. Nerede dünyadaki diğer ülkeler? Lafa geldiği zaman ortada bir şey bırakmıyorlar. Sizin uçaklarınız, cerrahlarınız, doktorlarınız yok mu?"

Kaynak: haberinburada