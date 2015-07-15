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ERDOĞAN BURADA HUZUR BULUYOR


ERDOĞAN BURADA HUZUR BULUYOR
Tarih : 15 Temmuz 2015, 12:38
Puan Ver : Erdoğan Burada Huzur Buluyor(9/10)6


Cumhurbaşkanlığı Sarayı hizmet binalarının kapısını geçen hafta basına açan Cumhurbaşkanlığı, bu kez Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın makamının bulunduğu Temsil Binası'nı tanıttı.



Hürriyet'in haberine göre, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisine yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı hizmet binalarının kapısını geçen hafta basına açan Cumhurbaşkanlığı, bu kez Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın makamının bulunduğu Temsil Binası'nı tanıttı. Erdoğan da, bizzat ev sahipliği yaptığı makam katı turunda daha önce hiç görüntülenmemiş özel bölümleri gösterdi. Çalışma ofisinde ve “Huzur bulduğum yer” dediği özel kütüphanesinde Osmanlı saraylarının vazgeçilmez tütsüsü Buhur'u tercih eden Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi içinde 2 bin 300 kişi kapasiteli Türkiye'nin en büyük opera salonunun yapılacağını da açıkladı.








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