

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:







Bugün ayrı bir mutluluğu yaşıyorum. Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu Lisesi'nin yeni binası hayırlı olsun. Benim iki kızım da kız Anadolu imam hatip iken buradan mezun oldular. Şimdi 490 puanı duyduğu zaman farklı yere de giderdi cici kızımız. Gitmedi, nereye geldi buraya geldi. Cazibe çok önemli.







“ONLARIN KARAKTERİNDE UTANMA DUYGUSU MAALESEF YOK”







Bizi aşanları gördükçe mutlu oluyorum. Zaten



mesele bu. Bunlar oldukça, devam ettikçe inanıyorum ki gelecek çok daha farklı olacak. Ülkemizdeki her güzel hizmet gibi bu okulu da dillerine dolayanlar, kendilerine rant devşirmeye çalışanlar oldu. Bugün aynı zamanda okulun arazisiyle ilgili pek çok ahlaksız iddiaları dile getirenlerin, hatta meclis gündemine kadar taşıyanların utanç günüdür. Ama biliyoruz ki onların karakterinde utanma duygusu maalesef yok. Hamdolsun onlar bizim muhatabımız değil. Bizim muhatabımız işte buradaki pırıl pırıl gençlerimizdir. Önümüzdeki yıllarda da bu okulda eğitim görecek evlatlarımızdır, milletlerimizdir. Biz hizmetimizi milletimiz için yapıyoruz.







Belediye başkanlığı döneminden beri şu gerçeği gördüm yaşadım. Türkiye'de mücadele etmeden, gücünüzü ve inancınızı sağlam tutmadan değil dev eserlere imza atmak, bir çakıl taşının yerini dahi değiştirmeniz mümkün değildir.







“ADETA ŞAH DAMARIMIZI KESTİLER”







Yola çıkarken bir şey dedik. Önce eğitim, sonra sağlık, sonra adalet, emniyet dedik, ulaşım dedik. Hepsinin entegre olması çok önemliydi. Türkiye 8 yıllık eğitim garabetini yaşadı. O ne büyük garabetti. Adeta şah damarımızı kestiler. Şah damarı kesilen bir insan yaşayabilir mi? Yaşayamaz. Nesli o hale düşürdüler. O zaman 600 bin imam hatip öğrencisi vardı, bir anda 60 bine düştü. Sabır, sabır, sabır. Ve bunun neticesinde bu geldi. E ne oldu? Sabrın neticesinde şu anda imam hatiplerde öğrenci sayısı 1 milyon 200 binin üzerine çıktı. Bunlar dayatmayla olmadı, zorlukla



olmadı. Ama nasıl oldu? Bir tarafta getirdiler katsayı engelini koydular. Bir tarafta imam hatipten çıkanlar istedikleri okula gidemesinler diye ön kestiler. Bariyer oluşturdular.







“OLAN EVLADIM, BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİNE GİDEBİLECEKKEN, KATSAYI YÜZÜNDEN GİDEMEDİ”







Benim şimdi, Kartal Anadolu İmam Hatip'ten mezun olan evladım, Boğaziçi üniversitesine gidebilecekken, katsayı yüzünden gidemedi. Kızlarım bu akıbete uğradı. Ama biliyorsunuz kötü komşu ev sahibi yaptırır meselesi var ya, biz de yurtdışına gönderdik. Benim büyük oğlum, yani oğlum Harvard'da mastırını yaptı.







Buradan mezun olan büyük kızım, o aynı şekilde Indiana'yı bitirdikten sonra, Berkeley üniversitesinde master ve doktorasını yaptı. Buradan mezun oldu. Küçük kızım o da aynı şekilde Indiana'yı bitirdi. Masterını bitirdi o da şimdi ülkesine döndü. Biz bir şeye aşığız. Bizim derdimiz var. Dertliyiz. Biz diyoruz ki niye bu çocuklarına ayaklarına pranga taktınız. Bu bir yarış değil mi? Bırakın kim hangi okulu istiyorsa o okula gitsin. Adeta zincirlere bağlamayın.