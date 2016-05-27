

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Fethullahçı Terör Örgütü”‘ne ilişkin olarak, “Şimdi hükümetten bakanlar kurulu kararını bekliyoruz, bunların terör örgütü olarak tescilini gerçekleştireceğiz. PKK ne ise bunlar da aynı kategoride yargılanma süreci içine girecekler” dedi.







Erdoğan, CHP Grup Toplantısı'nda atılan sloganları kastederek, “Cumhurbaşkanı ve milletvekillerine küfredecek kadar alçaldılar. Bunlarda ahlak diye bir şey yok. Bunlarda haysiyet diye bir şey yok. Çünkü bunlar haysiyet celladıdır. Bunlar kan emicidir” ifadesini kullandı.







Erdoğan, “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bu topraklar uğrunda ölenler olduğu için vatanımız olmayı sürdürüyor” diye konuştu.







Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:







Esnaf ve zanaatkarlar toplumumuzun taşıyıcı kolonlarıdır. Yaşadığımız sıkıntıları aşmamızda esnaf ve zanaatkarlarımızın büyük etkisi vardır. Tarihlerinden değerlerinden ve geleneklerinden kopan milletler, rüzgarın önünde savrulan kuru yapraklar gibi sürüklenmeye mahkumdur. Biz hiçbir zaman böyle bir millet olmadık, bundan sonra da olmayacağız.







Biz hiçbir zaman böyle bir millet olmadık. İnşallah bundan sonra da olmayacağız. En ufak bir sapma yok değil mi? Ecdadımızdan aldığımız emaneti daha da zenginleştirerek sonraki nesillere aktarmak için çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz.







Ahilik haftası kutlamalarını bu çerçevede önemli ve değerli bir etkinlik olarak görüyorum. Ecdadımızın Anadolu'yu yurt yapmaya çalışması için toplumun en değerli STK'yı kuran Ahi Evran'a sahip çıkan tüm millete şükranlarımı sunuyorum.







Terörle mücadelede Kırşehir'de şehitler verdi. Gençler, bundan şüpheniz var mı? Biz bugüne kadar hiçbir faninin önünde eğilmedik. Biz sadece rükuda Rabbimizin önüne eğildik. Hiçbir faninin önünde eğilmeyeceğiz, bize de yakışan budur. Olması gereken budur. Ecdadımız nasıl mücadele verdiyse öyle mücadele vereceğiz. İşte terörle mücadele operasyonlarında şehit olanları rahmetle anıyoruz. Kardeşlerim, yüce Rabbimiz Allah yolunda öldürülenlere ‘ölüler' demeyiniz buyuruyor, onlar diridiler ama siz bilemezsiniz diyorlar.







Kırşehir tarihin her döneminde olduğu gibi ülkesi için gereken fedakarlığı yapıyor. Bu ülke, bin yıldır şehitlerinin, gazilerinin hürmetiyle ayaktadır. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bu topraklar uğrunda ölenler olduğu için vatanımız olmayı sürdürüyor. Bu coğrafya ne saldırılar, ne fitne teşebbüsleri gördü. Milletimizin birliği, beraberliği sayesinde hepsinin de üstesinden gelmeyi başardı. Bugün Türkiye'nin önüne engel üstüne engel çıkartanlara kalsa yüzyıl önce tarihe gömülmüş bir millet olacaktık. Küresel krizlere karşı giderek daha dirençli hale gelen ekonomimizle, gelişen ülkelerin gıptayla takip ettiği projelerimizle ayaktayız. En önemlisi birliğimizle, beraberliğimizle 2023 hedeflerine doğru ilerliyoruz.







Cumhurbaşkanı ve milletvekillerine küfredecek kadar alçaldılar. Bunlarda ahlak diye bir şey yok. Bunlarda haysiyet diye bir şey yok. Çünkü bunlar haysiyet celladıdır. Bunlar kan emicidir. Ve kalkıp o parlamentonun şanına uymayacak şekilde Cumhurbaşkanına ve iktidar partisinin mensuplarına küfredecek kadar alçalan insanlara diyecek bir şey diyemiyorum. Bunlara en büyük bedeli milletim ödetecektir. Bunların bölücü terör örgütüyle ne farkı var? Bunlar parlamentonun içinde siyasi terör estiriyorlar. Buyur, dokunulmazlıklarla ilgili teklif geldi. Noldu? Birinci ikinci turda kaçamak yaptılar. Baktılar iş iyi gitmiyor, bir kısmı geldi katıldı. 376 ile dokunulmazlıkların kaldırılması, bu milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması değil, fezlekelerin adeta dokunulmazlıkların kaldırılması. Fezlekeler yargıya tekrar gönderilecek, yargı kararını verecek, uygulamaya geçecek. Suçu olan gocunur. Zaten toplamda kaç milletvekili var, 168. Diğerlerinin böyle bir sorunu yok. Biz dürüstlüğün savunucusuyuz. Bunların içinde yardım yataklık yapanlar da var. Banka soyguncusu da var. Bunların içinde görevi kötüye kullananlar da var. Yargı, bunlarla ilgili fezlekeleri parlamentoya gönderdi. Parlamento yargı mahali değildir. 4 siyasi partinin 4'ü için de bu kararı aldı. Bunları yargı yargılar, yargıya parlamento göndersin. En önemlisi, bunlar yine yargılanacaktı.







“Bakanlar Kurulu kararıyla ‘Fethullahçı Terör Örgütü' olarak tescillenip yargılanacaklar!”







Şimdi hükümetten bakanlar kurulu kararını bekliyoruz, bunların terör örgütü olarak tescilini gerçekleştireceğiz. PKK ne ise bunlar da aynı kategoride yargılanma süreci içine girecekler. Zira bu millete çok çektirdiler. Ümmeti parçaladılar. Bunların parçalamasına fırsat veremeyiz. Bir kısmı kaçıp gidiyor, bir kısmı cezaevinde. Türkiye'yi yalan yanlış haberlerle, o ülkelerin yetkililerine şikayet edecek kadar gayri milli.







Ayrımcılığa asla müsaade etmedik. Doğuda ne varsa batıda da o olacak dedik. Müteahhidi tehdit ettiler yaptık. Yarın inşallah Diyarbakır'da olacak. Modern bir terminal binasının açılışını yapacağız. Biz şunu da söyleyeyim, ilçeler boşaltıldı ya.







Başka Türkiye yok. Kendileri için başka vatanlar, başka devletler, başka bayraklar hayal edenler varsa onlar istedikleri yere gidebilir. İlanihaye burada kalacağız. Biraz sonra üniversitede konuşmam var. Oraya da uğrayacağız. Çok önemli hadiseleri 3 yıldır hep birlikte yaşadık. Birliğiniz daim olsun. Bütün bu terör örgütünün eylemleri, bölgemizdeki gelişmeler, bunların hepsi birbiriyle ilişkili. Ülkemizi içeride sıkıntıya sokma, dışarıdan da her alanda kuşatma çabası bir projedir. Bizler, kaderin üstünde bir kader olduğuna inanan insanlarız. Hamdolsun bizi tökezletemezler. Şu anda ülke olarak yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz ve üzerimizdeki bütün hesaplar boş çıkıyor.







Bölücü terör örgütünün doğu ilçelerimizde bazı mahallelerde yaptıkları hepsi geçici. Hepsi kontrol altında. Güvenlik güçlerimiz askeriyle, polisiyle, korucusuyla saklandıkları deliklerde yakalayarak birer birer hak ettikleri akıbete uğurladılar.







Geldiler, dediler ki, “Sizin şekat elinize uzandık.” Ölmektense yaşamayı seçen bu kişiler örgütün içindeki diğer kandırılmış kişilere örnek olur. Türkiye Cumhuriyeti güvenlik güçlerimize silah sıkanlara silah bırakana kadar ne kadar müşfik olduğunu göstermiştir.







Bundan tam 23 yıl önce bugünlerde Bingöl'de 33 silahsız askerimizi şehit eden terör örgütüne artık böyle alçakça saldırı düzenleme fırsatı vermeyeceğiz. Şehirlerden sonra kırsalda da bu operasyonlar devam edecektir.