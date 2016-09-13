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erdoğan: bunlar belediyecilik yapmadılar

ERDOĞAN: BUNLAR BELEDİYECİLİK YAPMADILAR

İstanbul'da "Milletle Bayramlaşma Programı'nda" konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kayyum atanan 28 belediye ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Tarih : 13 Eylül 2016, 16:58
Puan Ver : Erdoğan: Bunlar Belediyecilik Yapmadılar(5/10)3


İstanbul'da "Milletle Bayramlaşma Programı'nda" konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kayyum atanan 28 belediye ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu belediyelerin asli işleri olan belediyeceliği yapmadıklarına dikkat çeken Erdoğan, "Bir belediyenin makam aracı eylemde kullanılır mı? Bunlar kullandı! Şimdi bedel ödüyorlar." dedi. Ak Parti'nin 14 yıl boyunca gösterdiği güçlü duruşla pekçok kimsenin rahatsız olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onlara kötü bir haberim var. Önümüzdeki günlerde çok daha fazla rahatsız olacaklar." şeklinde konuştu



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki Milletle Bayramlaşma Programı'ndaki konuşmasına bayramın birinci günü Van'da yaşanan terör saldırısına değinerek başladı. Erdoğan, "Saldırıda 53 gazimiz oldu. Yaralıların biri hariç hepsi taburcu oldu" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun tezahuratlar altında başlayan konuşması şöyle devam etti:



"Hiç bitmeyecek gibi gelen gecelerde birbirimize kılavuzluk ettik. 2002'den beri süren mücadele döneminde birlikteydik. Temeli iman ve ahde vefa olan bu bağ olmasaydı ne 15 Temmuz'dan ne de terör kılıfında sürdürülen uluslararasıoperasyonlardan kurtulma durumumuz olmazdı.



Milletle aranızda siz yürüdüğünüzde 79 milyonu arkanızdan yürütecek bir ilişki varsa hiç korkmayın. 367 garabeti de çıkarsalar, terörle, tankla da üzerinize gelseler hiç fark etmez.



F-16'lar, tanklar toplar kar etmedi. Bu millet o gece imanı imandan bi nasip olanlara gösterdi.








Etiketler: Erdoğan  Bunlar  Belediyecilik  Yapmadılar    haber

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