

16 Nisan referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanının partili olabilmesinin önünün açılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü AK Parti MKYK'sında alınan kararla bugün düzenlenecek törenle parti üyesi olacak.







GENEL BAŞKANLIK 21 MAYIS'TA







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yine MKYK'da alınan kararla, 21 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan olağanüstü kongrede AK Parti'nin genel başkanlığı görevini de yeniden üstlenmesi bekleniyor.







TÖRENDE NELER OLACAK?







AK Parti MKYK'da alınan karara göre törene parti kurucuları, MKYK üyeleri, milletvekilleri, Demokrasi Hakem Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Siyasi Erdem Etik Kurulu üyeleri katılacak. AK Parti, katılım için mütevazı bir tören hazırladı. Törende, Erdoğan ile Yıldırım birlikte kürsüye çıkacak. Erdoğan için hazırlanan katılım formu Yıldırım tarafından kendisine sunulacak. Erdoğan formu imzalayarak, partiye resmen üye olacak. Törende rozet takma gibi bir uygulama olmayacak.







kaynak:habertürk