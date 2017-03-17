

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir'de halka hitap etti.



Konuşmasında Avrupa tepkisini sürdüren Erdoğan "Gelin kahvaltı edin. Yemek yemeye geleceklerse gelsinler" gibi açıklamalarına karşı Avrupalılara sert çıktı: "Siz dalga mı geçiyorsunuz? Dostluğa da düşmanlığa da aynıyla karşılık göreceksiniz. Yoksa milletimize mahcup oluruz"