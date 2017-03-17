ERDOĞAN: BU HESABI SORMAZSAK MİLLETİMİZE MAHCUP OLURUZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir'de halka hitap etti.
Konuşmasında Avrupa tepkisini sürdüren Erdoğan "Gelin kahvaltı edin. Yemek yemeye geleceklerse gelsinler" gibi açıklamalarına karşı Avrupalılara sert çıktı: "Siz dalga mı geçiyorsunuz? Dostluğa da düşmanlığa da aynıyla karşılık göreceksiniz. Yoksa milletimize mahcup oluruz"
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