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ERDOĞAN: BU HESABI SORMAZSAK MİLLETİMİZE MAHCUP OLURUZ


ERDOĞAN: BU HESABI SORMAZSAK MİLLETİMİZE MAHCUP OLURUZ
Tarih : 17 Mart 2017, 17:01
Puan Ver : Erdoğan: Bu Hesabı Sormazsak Milletimize Mahcup Oluruz(10/10)7


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir'de halka hitap etti.



Konuşmasında Avrupa tepkisini sürdüren Erdoğan "Gelin kahvaltı edin. Yemek yemeye geleceklerse gelsinler" gibi açıklamalarına karşı Avrupalılara sert çıktı: "Siz dalga mı geçiyorsunuz? Dostluğa da düşmanlığa da aynıyla karşılık göreceksiniz. Yoksa milletimize mahcup oluruz"








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