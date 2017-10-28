İngiltere'de bir kadının otistik çocuğunu iple bağlayalarak sürüklediği görüntüleri hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle ana olabilir mi? İşte biz onlara anında müdahale etmek durumundayız. Oralarda ailesinin ve ülkesinin geleceği için endişe duyan her kardeşimizle çare aramak bizim görevimizdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

Sevgili Konyalılar sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Şimdi önümüzde yeni bir hedef var. Konya'dan 2019'da yapılacak seçimlerde tüm Türkiye'ye örnek olarak, şehrimizin manevi ruhuna uygun bir netice bekliyorum. Türkiye'nin güney sınırlarından ekonomisine kadar her yerden kuşatıldığı bir dönemde, üzerimizde oynanan oyunları ancak bu şekilde bozabiliriz. Bir, iri, kardeş olacak, hep birlikte Türkiye olacağız.

"PROJE ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

İnşallah Konya bir çekim alanı oluşturduğuna göre dünyanın değişik yerlerinden Konya'yı ziyarete gelenler boşuna gelmiyor. Geçtiğimiz 15 yılda diğer vilayetlerimiz gibi Konya'yı da nereden nereye getirdiğimizin en güzel şahidi sizlersiniz. İnşallah hem bakanlıklarımız hem de belediyelerimiz 2023 Türkiyesi için proje üretmeye ve hayata geçirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı olarak bu konuların takipçisi olacağımı bilmenizi isterim.

"HER YERDE HÜSNÜ KABULLE KARŞILANIYORSAK SEBEBİ BUDUR"

Türkiye küçümsenemeyecek bir şekilde bu noktalara gelmiştir. Kazanabileceğimiz halde kaybettiklerimizin muhasebesini yapıyoruz, yapacağız. Bizim yönümüz daima geleceğe dönük olmalıdır. Bununla birlikte geçmişinizi de çok iyi bilmeniz gerekir. Tek parti döneminin en büyük kötülüğü tarihimizi 1923 yılından başlatmış olmasıdır. Onun öncesinde koskoca bir devlet birikimimiz vardı. Bugün Karadeniz'den Hint Okyanusuna kadar her yerde hüsnü kabulle karşılanıyorsak sebebi budur.

"YILLARCA BİZİ BU GERÇEKLERDEN UZAK TUTTULAR"

Geçtiğimiz hafta Sırbistan'a gittim ve gece geç bir saatte bizi kaşıladılar, aynı şekilde uğurladılar. Orada Novi Pazar'a gittik. Oradaki o coşku ilgi alaka unutulur gibi değildi. Neden? Yıllarca bizi bu gerçeklerden uzak tuttular. Tuna Nehrinin yamaçlarına çıktık. Oradaki Sırp vatandaşlar bizi çok farklı bir şekilde karşıladılar. Hep söylemez miydik? Tuna nehri akmam diyor... Bunlarla büyümedik mi biz?

"BİRİLERİ KUDURMUŞ DURUMDA"

Türkiye'nin büyüme rakamlarını görenler abandone olacak. Türk milletinin yeniden gücünün farkına varmış olmasına adeta birileri kudurmuş durumda. Türk milleti kardeşleri ile birlikte yeniden kurulan dünyada hakettiği yeri almanın kararlılığı içindedir. Kadınıyla erkeğiyle bu kararlılığı ortaya koymamız lazım. 2023 hedeflerimize ulaşmamıza kim engel olabilir? Çalışıyoruz, koşuyoruz, milletçe koşuyoruz.

"BÖYLE ANA OLABİLİR Mİ?"

Bu milletin hizmetkarı olmak bizler için iftihar vesilesidir. Allah'ın izniyle Türkiye'nin de Türk milletinin de sırtını kimse yere getiremez. Türkiye'nin bu yükselişinden rahatsız olanlar terör örgütleri ile elele verip bizi biçtikleri dar gömleğe sığdırmaya çalışıyorlar. Türkiye'ye Irak'ta Suriye'de Afrika'da Kafkaslar'da ne işin var diyenlere sormak lazım. Sizin buralarda ne işiniz var? Bunların derdi yok. Biz dertliyiz, biz buralardayız. Bir kadın izledim televizyonda. 4 yaşındaki bir yavruya boynuna ipi geçirmiş yerde çekiyor. Böyle ana olabilir mi? İşte biz onlara anında müdahale etmek durumundayız. Oralarda ailesinin ve ülkesinin geleceği için endişe duyan her kardeşimizle çare aramak bizim görevimizdir.

DEMOKRASİ ONLARA BAŞKA BİZE BAŞKA

Oradan havan topları atacaklar, benim şehidim olacak, sonra burada ne işin var diyecek. Yok öyle şey... Kendi vatandaşlarının güvenliği uğruna dünyayı ateşe boğanlar iş bizim güvenliğimize gelince bir anda kavramları tanımları sınırları değiştirebilirler. Demokrasi onlara başka bize başka işliyor.

KÖTÜ KOMŞU EV SAHİBİ YAPTI

Artık hamdolsun bizim de SİHA'larımız var. Artık biz yapıyoruz. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Daha neler olacak neler? Çalışıyoruz! Yeter ki biz birbirimize inanalım. Türkiye'nin haklı ikazlarına terör örgütleri ile ekonomik araçlarının silah olarak kullanılarak cevap verildiğini çok iyi biliyoruz. Bunlara cevabımız: Hepsini hafızamıza aldık. Ama biz biliyoruz ki bu işler sabırla, planlı programlı hamlelerle yürütülmek zorundadır.

KONYA'NIN TÜRKÜSÜYLE CEVAP VERDİ

Onlara Konya'nın türküsü ile cevap vereyim: Gümüş cezveydim kaynadım coştum. Gayrı dayanacak özüm kalmadı. Mektuba yazacak sözüm kalmadı. Kararlı adımlarla hedeflerimize ilerliyoruz. İnşallah bundan sonra çok daha süratli bir şekilde yolumuza devam edeceğiz.rakmadınız. Bundan sonra da beraber yürümeye var mısınız?

Kaynak: haberinburada